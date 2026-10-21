ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.37
usd:
325.36
bux:
143759.81
2026. október 21. szerda Orsolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hvicsa Kvarachelia, a PSG játékosa berúgja második, csapata negyedik gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája elõdöntõjének elsõ, Paris Saint-Germain-Bayern München mérkõzésén a párizsi Parc des Princes Stadionban 2026. április 28-án.
Nyitókép: Yoan Valat

Hvicsa Kvaracelija nem játszhat a magyarok ellen – súlyos sérülést szenvedett

Infostart

A Paris Saint-Germain talán a teljes tavaszi idényben sem számíthat Hvicsa Kvaracheliára. A grúz támadó a PSG és a Barcelona közötti Bajnokok Ligája-mérkőzés 59. percében, egy Xavi Esparttal történt ütközést követően hagyta el a pályát.

Jobb térdében elszakadt az elülső keresztszalag.

A mérkőzést követően Angel Villanueva spanyol gyógytornász – aki a keresztszalag-sérülések rehabilitációjára, a térdsérülésekre, valamint a sportba való visszatérésre specializálódott – így értékelte a sérülést: „Az ütközés egyértelműen a jobb térd kényszerű valgus (befelé dőlő) helyzetét mutatja, miközben a láb a talajon rögzül, és zárt kinetikus láncban terhelődik. Ez a mechanizmus jellemző az elülső keresztszalag (ACL) és a belső oldalszalag (MCL) együttes sérülésére. Kihagyási idő: 9 hónap.”

Mivel a keddi, az FC Barcelona elleni mérkőzésen elszakadt a játékos jobb térdében az elülső keresztszalag, Hvicsa Kvarachelián a következő napokban műtétet hajtanak végre.

A szélső így biztosan kihagyja a magyarok elleni, novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzést is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Hvicsa Kvaracelija nem játszhat a magyarok ellen – súlyos sérülést szenvedett

bajnokok ligája

paris saint-germain

hvicsa kvaracelija

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Az MNB-ügyet vizsgáló bizottság elnöke sem tudott a Matolcsy György elleni intézkedésekről

Az MNB-ügyet vizsgáló bizottság elnöke sem tudott a Matolcsy György elleni intézkedésekről

A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság továbbra is számít a szerdán őrizetbe vett Matolcsy György volt jegybankelnök testület előtti megjelenésére.
 

Őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt

Panaszt tett Matolcsy György ügyvédje, aki beszélt a házkutatásról is

MNB-ügy – Magasabb sebességi fokozatra kapcsol az ügyészség

„Az emberek látni akarják az elszámoltatást” – amerikai hírügynökségnek adott interjút Magyar Péter

Havasi Bertalan: elvárjuk, hogy politikai nyomás nélkül folyjon az eljárás MNB-ügyben

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.21. szerda, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Razziáztak Orbán Viktor uniós pártszövetségeseinél

Razziáztak Orbán Viktor uniós pártszövetségeseinél

Az Európai Ügyészség razziát tartott a Patrióták Európáért (PfE) európai parlamenti frakció brüsszeli és strasbourgi irodáiban. A hatóságok a 2024-ben megszűnt Identitás és Demokrácia (ID) képviselőcsoporthoz köthető, több mint 4,3 millió eurós feltételezett pénzügyi visszaélés ügyében nyomoznak - szúrta ki a Telex.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már a repülőjegy-foglalásokon is meglátszik az erőszakhullám: sok turista elkerüli Franciaországot

Már a repülőjegy-foglalásokon is meglátszik az erőszakhullám: sok turista elkerüli Franciaországot

A franciaországi zavargások már az utazási keresletben is éreztethetik a hatásukat.

BBC
Business Sport Travel Science
US citizen Stephen Hubbard freed by Russia as Trump envoy meets Putin

US citizen Stephen Hubbard freed by Russia as Trump envoy meets Putin

The 74-year-old former teacher, who was captured, has been released without any "swap" required, Trump says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 21. 15:24
Megszakadt a Liverpool-sztár fél éven át tartó rossz sorozata
2026. október 21. 11:00
A Barcelona feljelentette a PSG-t az UEFA-nál
×
×