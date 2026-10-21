Hvicsa Kvaracelija nem játszhat a magyarok ellen – súlyos sérülést szenvedett

Jobb térdében elszakadt az elülső keresztszalag.

A mérkőzést követően Angel Villanueva spanyol gyógytornász – aki a keresztszalag-sérülések rehabilitációjára, a térdsérülésekre, valamint a sportba való visszatérésre specializálódott – így értékelte a sérülést: „Az ütközés egyértelműen a jobb térd kényszerű valgus (befelé dőlő) helyzetét mutatja, miközben a láb a talajon rögzül, és zárt kinetikus láncban terhelődik. Ez a mechanizmus jellemző az elülső keresztszalag (ACL) és a belső oldalszalag (MCL) együttes sérülésére. Kihagyási idő: 9 hónap.”

Mivel a keddi, az FC Barcelona elleni mérkőzésen elszakadt a játékos jobb térdében az elülső keresztszalag, Hvicsa Kvarachelián a következő napokban műtétet hajtanak végre.

A szélső így biztosan kihagyja a magyarok elleni, novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzést is.