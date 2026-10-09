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Nyitókép: lupengyu/Getty Images

Nemzetek Ligája: nemtetszésüket fejezték ki a nemzeti szövetségek

Infostart / MTI

Ötvenötből ötvennégy tagszövetség nem ért egyet az UEFA döntésével, egyikük egyenesen katasztrofálisnak nevezte az összevont és hosszabb válogatott szünetet.

Elégedetlenségét fejezte ki az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) felé a tagszövetségek vezetőinek túlnyomó többsége az első alkalommal összevont és hosszabb válogatott szünet miatt.

A Berlinben rendezett, zárt körű UEFA-megbeszélést követően a nemzeti szervezetek tisztségviselői – a bizalmas jellegű egyeztetésre hivatkozva névtelenséget kérve – kritikusan fogalmaztak a négymeccses bajnoki szünetről, míg egyikük egyenesen „katasztrófának” nevezte. Hozzátették: az 55 tagszövetség közül egyedül Azerbajdzsán támogatta a most bevezetett rendszert.

Az UEFA közölte, meghallhatja a véleményeket, majd azokat kiértékelve terjeszti fel javaslatát a 16 napos „válogatott ablakról” a világszervezethez (FIFA).

A futballtörténelem leghosszabb világbajnokságát követően a FIFA először vonta össze a szokásos szeptemberi és októberi válogatott szüneteket, amit négy évre, 2030-ig rögzített éves versenynaptárában.

Az európai válogatottak jövőre szeptember végén és október elején a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőiből játszanak le négy mérkőzést.

Korábban az európai klubok is támogatták, hogy kevesebb legyen a válogatott mérkőzések okozta kiesés az versenynaptárban, és a nemzeti együttesbe meghívott futballistáikat ne kétszeri, hanem egyszeri oda-vissza utazás terhelje. Különösen a kontinensen kívüli játékosok esetében okoz ez nehézséget. Ezzel szemben a héten Niko Kovac, a Borussia Dortmund vezetőedzője – volt horvát szövetségi kapitány – kifejtette: továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy sérülten érkeznek vissza a játékosok, ráadásul most

arra a szakmai problémára is megoldást kellett találnia, hogy két és fél hétig semmilyen kapcsolata nem volt ezekkel a játékosaival – élcsapatoknál ez nagyjából a keret felét érinti –, és bizonyos értelemben ismét a nulláról kellett kezdniük a közös munkát.

Stale Solbakken, a norvégok szövetségi kapitánya csapata negyedik meccsén kisebb sérülés miatt elővigyázatosságból kénytelen volt lecserélni a gólerős kulcsembert, Erling Haalandot, aki a vb-n július 11-én még játékban volt, és a nyár hátralévő részében sem sokat pihenhetett. Solbakken kiemelte: a Bajnokok Ligájában érdekelt válogatott labdarúgóknak alig volt idejük pihenni a vb után, és ez esetükben „sokkal embertelenebb” igénybevételt jelent, mint a társaiknak. Hozzátette, a Manchester Cityre vasárnap a Liverpool FC elleni bajnoki rangadó, jövő héten a Bajnokok Ligájában a címvédő Paris Saint-Germain elleni találkozó vár, és közel sem mindegy, hogy a norvég kulcsember egészséges, illetve mennyire terhelhető és milyen formában van.

A FIFA azzal érvelt korábban, hogy a hosszabb válogatott szünetek globális szinten jelentenek előnyt a sportágnak.

A világszervezet kiemelte, hogy ilyenkor akár regionális tornák megrendezésére is lehetőség nyílik, és példaként az Öböl Kupát említette, amelyet szeptember 23. és október 6. között Szaúd-Arábiában rendeztek meg nyolc csapat részvételével. A nemzetközi szövetség öt évvel ezelőtt szorgalmazta a válogatott szünetek összevonását annak a javaslatnak a részeként, hogy kétévente rendezzenek világbajnokságot. Utóbbit végül elvetették, a versenynaptárt viszont módosították.

A válogatottak legközelebb a novemberi összetartáson találkoznak, az európai együttesek akkor játsszák le a Nemzetek Ligája csoportkörének hátralévő mérkőzéseit. A B divízióban négy fordulót követően csoportjában második magyar válogatott november 14-én Grúziába látogat, három nappal később pedig az északíreket fogadja.

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