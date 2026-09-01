Megtalálta Lewandowski utódját a Barcelona

Spanyol sajtóhírek szerint a katalán klub 10 millió eurót (3,6 milliárd forintot) fizet a 29 éves támadó játékjogáért az angol bajnoki címvédőnek, amelynek 2027 nyaráig volt érvényes szerződése Gabriel Jesusszal.

A futballista 2017 januárjában igazolt el hazájából, majd öt és fél éven át a Manchester Cityben, 2022 nyarától pedig az Arsenalban játszott. Angliában a két csapattal összesen 12 trófeát nyert, közte öt bajnoki címet, illetve mindkét csapattal volt döntős a Bajnokok Ligájában. Tavaly keresztszalag-szakadás miatt közel egy évet kihagyni kényszerült, majd egészségesen is csupán kiegészítőembernek számított, az előző idényben 27 tétmérkőzésen lépett pályára.

A 64-szeres válogatott játékos tagja volt az idei világbajnokságon a brazil válogatottnak, amely a nyolcaddöntőben búcsúzott.

A Barcelona centerposztja Robert Lewandowski nyári távozásával üresedett meg, a 38 éves lengyel csatárt a Chicago Fire szerződtette.