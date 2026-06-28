Túl Messin és Ronaldón – sport a tévében

A napokban újabb szakaszába lépett a Tisza-kormány államigazgatási átalakítása: pénteken a Magyar Közlönyben egyszerre 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumok helyettes államtitkári szintjén, miközben hét új főispán is kinevezést kapott, és nagyköveti, valamint közmédiai vezetői cserék is körvonalazódtak. Háromnapos, informális kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány Pilisszentkereszten, az eseményről érkező hírekről folyamatosan beszámolunk.