Túl Messin és Ronaldón – sport a tévében

M4 Sport
9.30: Forma-3, Osztrák Nagydíj, főfutam
10.30: Öttusa, világkupa, finálé, Budapest, női döntő
15.00: Forma-1, Osztrák Nagydíj, futam
17.15: Országúti kerékpár, magyar bajnokság, férfi elit mezőnyverseny
18.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Párizs
21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, a 16 közé jutásért, A2-B2
Duna World/M4 Sport+
14.30: Öttusa, világkupa, finálé, Budapest, férfi döntő
16.00: Triatlon, olimpiai kvalifikációs világkupa, Tiszaújváros, női elit döntő
17.15: Triatlon, olimpiai kvalifikációs világkupa, Tiszaújváros, férfi elit döntő
19.00: Strandkézilabda, világbajnokság, nők, döntő
20.00: Strandkézilabda, világbajnokság, férfiak, döntő
Sport 2
11.00: Cselgáncs, Grand Prix-verseny, 3. nap, Csingtao
14.00: Lósport, galoppfutamok, Kincsem Park
19.30: Baseball, MLB, alapszakasz, New York Mets-Philadelphia Phillies
Eurosport 1
13.30: Kerékpár, spanyol bajnokság, Sabinanigo, Férfiak
15-15: Kerékpár, francia bajnokság, La Tour Du Pin, férfiak
Eurosport 2
14.00 és 17.00: Motokrossz, világbajnokság, Portugália, MX2, 1. és 2. futam
15.00 és 18.00: Motokrossz, világbajnokság, Portugália, MXGP, 1. és 2. futam
20.00: Golf, PGA Tour, Travelers Championship, 4. nap, Cromwell
Arena 4
10.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, pilótaparádé
10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, futam, Moto3, MotoGP
15.30: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, Harley-Davidson Bagger
21.30: Autósport, NASCAR, Toyota Save Mart 350