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A 2013-as Aranylabda két férfi jelöltje: Cristiano Ronaldo, a spanyol Real Madrid portugál csatára (b) és a címvédő Lionel Messi, a spanyol Barcelona argentin csatára sajtóértekezleten vesz részt Zürichben 2014. január 13-án, mielőtt este kihirdetik az Aranylabda nyertesének nevét.
Nyitókép: MTI/EPA/Steffen Schmidt

Túl Messin és Ronaldón – sport a tévében

Infostart / MTI

Hajnalban a portugál és az argentin korszakos szupersztár is túl lett utolsó vb-csoportmeccsén az újvilágban, jön az egyenes kieséses szakasz. Mutatjuk a teljes vasárnapi tévés sportkínálatot.

M4 Sport

9.30: Forma-3, Osztrák Nagydíj, főfutam

10.30: Öttusa, világkupa, finálé, Budapest, női döntő

15.00: Forma-1, Osztrák Nagydíj, futam

17.15: Országúti kerékpár, magyar bajnokság, férfi elit mezőnyverseny

18.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Párizs

21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, a 16 közé jutásért, A2-B2

Duna World/M4 Sport+

14.30: Öttusa, világkupa, finálé, Budapest, férfi döntő

16.00: Triatlon, olimpiai kvalifikációs világkupa, Tiszaújváros, női elit döntő

17.15: Triatlon, olimpiai kvalifikációs világkupa, Tiszaújváros, férfi elit döntő

19.00: Strandkézilabda, világbajnokság, nők, döntő

20.00: Strandkézilabda, világbajnokság, férfiak, döntő

Sport 2

11.00: Cselgáncs, Grand Prix-verseny, 3. nap, Csingtao

14.00: Lósport, galoppfutamok, Kincsem Park

19.30: Baseball, MLB, alapszakasz, New York Mets-Philadelphia Phillies

Eurosport 1

13.30: Kerékpár, spanyol bajnokság, Sabinanigo, Férfiak

15-15: Kerékpár, francia bajnokság, La Tour Du Pin, férfiak

Eurosport 2

14.00 és 17.00: Motokrossz, világbajnokság, Portugália, MX2, 1. és 2. futam

15.00 és 18.00: Motokrossz, világbajnokság, Portugália, MXGP, 1. és 2. futam

20.00: Golf, PGA Tour, Travelers Championship, 4. nap, Cromwell

Arena 4

10.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, pilótaparádé

10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, futam, Moto3, MotoGP

15.30: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, Harley-Davidson Bagger

21.30: Autósport, NASCAR, Toyota Save Mart 350

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Kezdőlap    Sport    Túl Messin és Ronaldón – sport a tévében

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Tisza-kormány: folytatódik a kihelyezett kormányülés

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A napokban újabb szakaszába lépett a Tisza-kormány államigazgatási átalakítása: pénteken a Magyar Közlönyben egyszerre 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumok helyettes államtitkári szintjén, miközben hét új főispán is kinevezést kapott, és nagyköveti, valamint közmédiai vezetői cserék is körvonalazódtak. Háromnapos, informális kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány Pilisszentkereszten, az eseményről érkező hírekről folyamatosan beszámolunk.

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