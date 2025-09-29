ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.99
usd:
332.8
bux:
99133.2
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Miroslav Koubek az FC Viktoria Plzeň távozó vezetőedzője
Nyitókép: X / FC Viktoria Plzeň

Európa-liga: távozott a Ferencváros cseh ellenfelének edzője

Infostart / MTI

Közös megegyezéssel hétfőn szerződést bontott Miroslav Koubek vezetőedzővel a Ferencváros korábbi Európa-ligás ellenfele, a cseh Viktoria Plzen labdarúgócsapata.

A klub hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint a 74 éves szakember mellett Jan Trousil másodedző is távozott, megbízott vezetőedzőként Marek Bakos felel a szakmai munka irányításáért, segítője Zdenek Becka lesz.

Koubek 2023 óta irányította a plzeni csapatot, amelynél korábban kétszer is dolgozott, 2015-ben bajnokságot és szuperkupát nyert, míg a 2023/24-es idényben a Konferencia-liga negyeddöntőjéig jutott, jelenleg viszont csak ötödik helyen áll hazája bajnokságában. A múlt hét csütörtöki, Ferencváros elleni 1-1-es döntetlen után a Plzen a hétvégén 1-0-ra kikapott hazai pályán a Zlíntől, a vezetőség pedig az edzőváltás mellett döntött.

Kezdőlap    Sport    Európa-liga: távozott a Ferencváros cseh ellenfelének edzője

labdarúgás

fc viktoria plzeň

miroslav koubek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyugati orientációjú választási győzelem Moldovában - Szakértő: kérdés, hogyan folytatja a nyertes

Nyugati orientációjú választási győzelem Moldovában - Szakértő: kérdés, hogyan folytatja a nyertes
Megőrizte parlamenti többségét a Moldovai Köztársaságban vasárnap tartott parlamenti választásokon a Maia Sandu elnök által vezetett és az Európai Unió által is támogatott Cselekvés és Szolidaritás Pártja. Szilágyi Mátyás volt nagykövetet, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban beszélt ennek jelentőségéről.
 

Oroszbarát lázadás: tüntetésekre hív és nem fogadja el az ellenzék a választások eredményét Moldovában

Zelenszkij szerint a Kreml is célpont – nem maradt el az orosz válasz

Zelenszkij szerint a Kreml is célpont – nem maradt el az orosz válasz

A Kreml illetékeseit nem izgatja az ukrán elnök figyelmeztetése, miszerint jobb, ha megtudják, hogy hol vannak az óvóhelyek. Volodimir Zelenszkij a Kijevet és Zaporizsjét ért súlyos orosz légicsapások után beszélt erről a hétvégén. Időközben Ukrajna kitartóan támadja az orosz olajfinomítókat, ami miatt fejadagokat vezettek be és jócskán megdrágult az üzemanyag.
 

Gulyás Gergely: Magyarország tükörválaszt adott Ukrajnának

Beindulhatnak az ukránok, már nincsenek „védett területek” Oroszországban

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez rengeteg ingatlantulajdonost érint: megváltozik a telekhasználat és a melléképítmény-elhelyezés szabálya is

Ez rengeteg ingatlantulajdonost érint: megváltozik a telekhasználat és a melléképítmény-elhelyezés szabálya is

Jelentős változások léptek életbe a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzatában (TÉKA), amelyek rugalmasabb telekhasználatot és egyszerűbb melléképítmény-elhelyezést tesznek lehetővé az ingatlantulajdonosok számára - számolt be a 24.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
.v - Mégis, mi ez az orosz &quot;pihenőszoba&quot; a Városligetben?

.v - Mégis, mi ez az orosz &quot;pihenőszoba&quot; a Városligetben?

A rögzített több ezer hálózati név között bőven akadnak kreatív vagy humoros elnevezések - köztük meglepő orosz nyelvű üzenetek, játékos szóviccek és kulturális utalások.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to push new peace plan in talks with Netanyahu

Trump to push new peace plan in talks with Netanyahu

The US president has talked up prospects of an agreement, but Netanyahu said it was not finalised - and Hamas say they haven't been sent the proposal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 14:06
Jó hírek érkeztek Bécsből, Marco Rossi fellélegezhet
2025. szeptember 29. 08:51
Sportágtörténeti magyar strandröplabdasiker Törökországban
×
×
×
×