Román-magyar futballcsata - Lehet, nincs is vége egy múlt vasárnapi bajnokinak

Egy ideje zajlik a román Craiova és a Sepsi OSK labdarúgóklub szerinti "adok-kapok"; vasárnap kezdődött a konfliktus, amikor 26 perc után véget ért a kettejük közti romániai bajnoki meccs, mivel megállás nélkül ment a magyargyalázás a nézőtérről.

A Craiovának - a Sportal összeállítása szerint - az fáj, hogy ellenkező esetben a magyarokat mintha nem büntetnék meg ennyire, ráadásul szerinte az érintett szektorokat már rég ki kellett volna üríteni a Sepsinek, és egyébként is "túlbuzgó" volt a bíró az összecsapáson, amikor szigorú ítéletét meghozta.

A klub szurkolói ráadásul támadóra vették a hangot:

"Soha nem fogjuk elfogadni, hogy egy román területen zajló mérkőzést a nemzeti nyelvtől eltérő nyelven mutassanak be, hogy a lelátókat szeparatista zászlókkal borítsák be, vagy hogy a román állampolgárokat zaklassák az ezen a területen élő kisebbségek. Soha nem fogjuk megengedni, hogy ilyen mérkőzést játszanak. Ahogy korábban már bejelentettük, ha ezek a visszaélések nem szűnnek meg, akkor a mi fellépéseink is egyre drasztikusabbak lesznek."

Egyelőre nem tudni, hogy odaadják a meccset 3-0-lal a Sepsiszentgyörgynek vagy a 26. perctől újra lejátsszák. Önbüntetés Megbüntette magát a FCU 1948 Craiova, amelynek a Sepsi OSK elleni, hétvégi labdarúgó-mérkőzését felfüggesztették, mivel a szurkolói magyarellenes rigmusokat skandáltak. A klub szerdai közlése szerint a hazai találkozókat meghatározatlan időre zárt kapuk mögött játssza a krajovai csapat. A vezetőség három pontban közölte a saját hatáskörben meghozott döntéseket. Így meghatározatlan időre zárt kapuk mögött játsszák a meccseket, kezdeményezik a Román Labdarúgó Szövetségnél egy olyan szabályzat kidolgozását, amely megelőzi a hétvégihez hasonló eseteket. Emellett közölték, hogy a későbbiekben fogják értesíteni bérletes szurkolóikat arról, miként kaphatják vissza pénzüket. (MTI)

Nyitókép: Pixabay.com