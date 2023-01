Botrány Erdélyben: magyarellenes rigmusok miatt félbeszakadt a Sepsi bajnokija

„A sepsiszentgyörgyi mérkőzést 0–0-s állásnál először a 23. percben szakította félbe Andrei Chivulete játékvezető, mivel a craiovai szurkolók magyarellenes skandálásba kezdtek és a hangosbemondó többszöri figyelmeztetése ellenére sem hagyták abba ezeket. A két csapat játékosai ezután bevonultak az öltözőbe, a mérkőzés pedig tíz perc kényszerszünet után folytatódott, de az újrakezdés után sem szűntek meg a hasonló megnyilvánulások, így a meccset a 26. percben végleg lefújták, amire korábban még nem volt példa a Szuperligában. Az ügyben a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága dönt a játékvezető és a mérkőzés megfigyelője, Octavian Goga által készített jelentés alapján. Nagy valószínűséggel a Sepsi OSK zöld asztalnál 3–0-ra megnyeri a találkozót.” – számolt be a példátlan esetről a szekelysport.ro.

A bukaresti sportnapilap, a Gazeta Sportulirol internetes kiadásában Marius Avram, korábbi FIFA-bíró elmagyarázta, helyesen döntött a játékvezető: „Amikor idegengyűlölő kiabálás van, a játékvezetőnek követnie kell a három lépésből álló eljárást. Chivulet követte. Az első a játék megszakítása volt, a hangszórókon át tett figyelmeztetéssel együtt.

A második lépés a játék megszakítása 10 percre. Az is megtörtént. A harmadik lépés, ha a kiabálások ismétlődnek, a meccs lefújása. Chivulete az érvényben lévő előírásoknak megfelelően követte a lépéseket. Nem tette volna ezt, hacsak nincs oka rá.

Általában a játékvezetőre nehezedő nyomás az, hogy csukja be a szemét vagy a fülét. Nagyon régóta beszélünk ilyen esetekről. Ezek az UEFA utasításai. Normális volt, hogy egy ponton ez a buborék is átszakad.

Súlyos incidensek esetén a szabályzat előírja, hogy a vétkes csapat elveszíti a mérkőzést. Ha a másik klub nézőiről is kiderül, hogy a súlyos incidensekben vettek részt, a másik klub is veszít. A Fegyelmi Bizottság dönti el, mi történik. Úgy gondolom, hogy most az FCU Craiova 3-0-ra veszít”,

Nyitókép: sepsiosk.ro