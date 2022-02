Új tárgyalássorozat jön a magyar és orosz fél között - a nap hírei

Megkezdődhetnek a tárgyalások a Magyarországra szállítandó orosz gáz mennyiségének növeléséről – közölte moszkvai tárgyalásai után az orosz elnök és a magyar kormányfő. Orbán Viktor megerősítette: Magyarország egymilliárd köbméterrel növelné a hosszútávú szerződés keretében vásárolt gáz mennyiségét. Orbán Viktor kiemelte Paks 2 fontosságát is. Elhangzott az is, hogy Magyarország hamarosan vásárol Szputnyik Light vakcinát, amely 3. oltásként alkalmazható majd. Arról is folynak az egyeztetések, hogy a magyar oltóanyaggyárban Szputnyik-V vakcinát gyártsanak. Az orosz-ukrán konfliktusról a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy szerinte lehetséges olyan megállapodás, amely garantálja a békét, Oroszország biztonságát, és megfelel a NATO-nak.

A NATO-főtitkár kérésére Magyarország 80 lélegeztetőgépet adományoz a szövetség együttműködő partnerországainak - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebook oldalán azt is közölte: a legnagyobb adományt, 30 Magyarországon gyártott lélegeztetőgépet Bosznia és Hercegovina kapja. A NATO másfél éve hozta létre azt az alapját, amely a partnerországok támogatására hivatott a világjárvány elleni küzdelemben.

Február 14-ig megkapják a gyermeket nevelő szülők a családi adóvisszatérítést a bankszámlákra. A Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára elmondta: akik a lakcímre utalást választották, illetve akiknek a családi pótlékot is a postás viszi ki, már február 2-a és 4-e között kézhez kapják az összeget. Tállai András felhívta a figyelmet arra, hogy most az kapja meg a családi adóvisszatérítést, akinek utalási adatait megismerte a NAV, aki a családi pótlékot kapja, illetve a múlt év végéig benyújtotta az erről szóló nyilatkozatát.

Tovább emelkedik a szennyvizek koronavírus koncentrációja, de kisebb ütemben, mint a múlt héten. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint emelkedő tendencia jellemzi a Budapest környéki települések közös mintáját, valamint Pécs, Székesfehérvár, Szolnok és Szombathely városokat, csökkenés egyetlen vizsgált településen sem volt mérhető. A koronavírus koncentráció minden mintavételi helyen az emelkedett kategóriába sorolható.

Az 1812-es hívószámú Egészségvonal váltja a koronavírus-zöldszámot, február 11-től. A Nemzeti Népegészségügyi Központ felhívta a figyelmet, hogy az Egészségvonal nem a sürgősségi betegellátással kapcsolatos feladatokat látja el, ezért ilyen esetekben továbbra is a mentőszolgálatot vagy az egységes segélyhívó számot kell hívni.

Olaszországban is általánossá vált az oltási igazolások használata, ugyanakkor eltörölték a külföldről érkezők tesztkötelezettségét, és meghosszabbították a szabadtéri maszkhasználat kötelezettségét. Oltási igazolás kell egyebek mellett a legtöbb üzletben, a vendéglátóhelyeken, a sportlétesítményekben, a kulturális intézményekben, a közlekedési eszközökön, a bankokban, a postákon és más hivatalokban.

Újabb európai államokban oldják fel a korlátozásokat. Franciaország holnap fokozatosan enyhít, míg Norvégia azonnali hatállyal feloldotta a szigorítások túlnyomó részét. Franciaországban szerdától nem kötelező a kültéri maszkviselés. A kulturális és sportrendezvényeken megszűnik a létszámkorlátozás. Norvégiában megszűnik a távmunka kötelezettsége. Hasonló enyhítéseket vezettek be kedden Dániában, és a napokban más európai országokban, így Nagy-Britanniában, Írországban és Hollandiában is.

Továbbra is börtönben marad Norvégiában Anders Behring Breivik, miután a bíróság elutasította a neonáci tömeggyilkos feltételes szabadon bocsátási kérelmét. A 42 éves férfi hetvenhét embert ölt meg a skandináv országban 2011 júliusában, ezért 21 évre ítélték. A bíróság indoklása szerint fennáll a kockázata annak, hogy Anders Behring Breivik ismételten olyan magatartást tanúsít, amely a július 22-i terrortámadások elkövetéséhez vezetett.

Hivatalosan is elhalasztották az idei fukuokai vizes világbajnokságot. A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA a honlapján jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt már így is idén májusra halasztott eseményt csak 2023. július 14. és 30. között bonyolítják le. Mindez azt is jelenti, hogy a 2023 novemberére kiírt dohai világbajnokságot 2024 januárjára halasztják.