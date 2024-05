6,4 milliárdos fenyegetés a velencei önkormányzatnak a választás előtt

Az uszoda kálváriája 2019-ben kezdődött - idézi fel a feol.hu. 2019-ben éppen az önkormányzati választások előtt két nappal sikerült letenni a velencei uszoda alapkövét, melynek torzója öt évvel később is ott virít a velencei központ mellett. Az akkor felállt új képviselő-testület, Gerhard Ákos polgármester vezetésével ugyanis megtiltotta a kivitelezés folytatását.

Ezek a tények, ahogy az is: sem orvosolni, sem továbblépni nem sikerült az akkor befagyasztott helyzetből. A polgármesteri posztért újrainduló Gerhard Ákos most az írta a Velencei Híradóban, hogy "először is megkaptuk az engedélyek és anyagi fedezet nélkül elkezdett FINA versenyuszoda betonalapját. Egy olyan jogellenes építkezést, amelyhez a város korábbi fideszes polgármestere egy legalább 500 millió forint értékű, a város tulajdonát képező tóparti telket mindenféle jogi szabályozás, biztosítékok és képviselőtestületi döntés nélkül ingyen átadott egy sajtpapíron annak a befektetői körnek, amely végül betonba fojtotta a tópartot”.

Ezek a mondatok verték ki a biztosítékot a Velence Plus Kft-nél. Azt írják közleményükben, hogy Gerhard Ákos „szándékosan meghiúsította” az uszodaberuházást. Szerintük bár önkormányzatnak valóban nem volt anyagi fedezete az építkezésre, de erre nem is lett volna szükség, mivel az építkezés forrását a Velence Plus Kft. biztosította volna az akkor hatályos jogszabályok alapján igénybe vehető társasági adó felajánlásokból (TAO támogatás), ami gyakorlatilag teljeskörű állami támogatást jelentett volna.

A Velence Plus Kft. most is állítja: a kivitelezési munkálatokat több éves előkészítő munka előzte meg, s úgy vágtak bele, hogy a „szükséges anyagi források lehetővé tették volna az uszoda felépítését, önkormányzati pénz felhasználása nélkül.”

Mindenesetre a Velence Plus pert indított az önkormányzattal szemben,

6,4 milliárd forint összegű kár megtérítését követeli.

Erről az önkormányzat is tud, hiszen a keresetlevelet megkapták - írják.