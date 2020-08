Új állami társaságot alapíthat a külgazdasági és külügyminiszter - Hírösszefoglaló

Libanonban előrehozott parlamenti választások kiírását javasolta a kormányfő, miután ezrek követelték a kabinet és a politikai elit távozását a keddi robbanást követően. Bejrútban több mint százan megsebesültek és egy rendőr meghalt, amikor a parlament épületét ostromló tiltakozók összecsaptak a kommandósokkal. A tüntetők a libanoni kormányt tették felelőssé amiatt, hogy a bejrúti kikötőben a levegőbe repült egy veszélyes anyagokat tároló raktár. A halálos áldozatok eddig közölt száma 154, de 45 embert eltűntként tartanak nyilván. 5 ezren sérültek meg, és a katasztrófa 250 ezer ember otthonát pusztította el.

Új állami társaságot alapíthat a külgazdasági és külügyminiszter egy pénteki kormányrendelet értelmében - írja a Portfolió. Szijjártó Péter 120 millió forintból alapíthatja meg a céget, amelynek feladata az állam befektetéseivel, elsősorban külföldi társaság részesedés vásárlásaival kapcsolatos közreműködés.

Jövőre 130 milliárd forint extra támogatást kaphatnak a nyugdíjasok, míg az egyéb ellátásban részesülőknek további, mintegy 17 milliárd forint áll rendelkezésre - mondta a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. Tállai András kiemelte: az idei visszaesés után a kormány 2021-ben 4,8 százalékos gazdasági növekedéssel számol és ez azt is jelenti, hogy az állam nyugdíjprémiumot folyósíthat.

A közeljövőben 14 gyermekotthon újul meg Budapesten – közölte a szociális ügyekért felelős államtitkár. Fülöp Attila a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felújított 17. kerületi Bokréta lakásotthonában kiemelte: jövőképet kell biztosítani annak a 23 ezer gyermeknek, aki nem a vér szerinti családjában, hanem nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban nő fel.

Az MSZP azt kéri a kormánytól, hogy az iskolakezdéshez plusz egyhavi családi pótlékot fizessenek ki minden gyermekes családnak. Korózs Lajos, a parlament népjóléti bizottságának szocialista elnöke kiemelte: jelenleg az alsó jövedelmi osztályban élő családok nevelik a gyerekek felét, náluk van a legnagyobb szükség a kormányzati támogatásra.

Az LMP szerint az összeomlás szélére került a vízügyi szektor, ezért azonnali kormányzati segítségre van szükség. Keresztes László Lóránt frakcióvezető kiemelte: ki kellene vezetni a közműadót, amely gyakorlatilag megbénítja a szolgáltatókat, ellehetetleníti a felújításokat, tapasztalt szakemberek pályaelhagyását eredményezte.

Újabb 32 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4653-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 602. Az aktív fertőzötteké 560. 3491-en pedig már meggyógyultak.

Tovább nőtt a koronavírusos esetek száma Magyarország két keleti szomszédjánál. Romániában újabb 1350 embernél mutatták ki a kórokozót, ezzel meghaladta a 60 ezret a járvány kezdete óta azonosítottak száma. A betegség szövődményeibe eddig 2659-en haltak bele. Ukrajnában, negyedik egymást követő napon döntötte meg az új betegek száma a korábbi rekordot, a napi csaknem másfél ezret. A fertőzöttek száma megközelítette a 80 ezret, a halottaké 1879.



Világszerte már több mint 19 millió 200 ezren fertőződtek meg koronavírussal és 720 ezren haltak meg. A betegségből több mint 11 és fél millió ember meggyógyult. Az Egyesült Államokban meghaladta a 160 ezret a járvány halálos áldozatainak a száma. Indiában mindössze három hét alatt egymillióan fertőződtek meg.

Étkezésnél is használható szájmaszkot mutatott be egy japán étteremlánc, hogy visszacsalogassa a koronavírus-járvány miatt elveszített vendégeit. Az eszköz kettényílik a szájnál, lehetővé téve az étel- és italfogyasztást, miközben továbbra is eltakarja az arc alsó részét.

Csehországban az eddigi adatok szerint tíz ember meghalt, amikor tűz ütött ki egy 13 emeletes lakóház legfelső részében. A katasztrófa az ország keleti részén lévő Bohumínban történt. A cseh közszolgálati hírtelevízió az ott élőkre hivatkozva azt jelentette, hogy a tragédiát valószínűleg az egyik lakó okozta, aki felgyújtotta lakása ajtaját.

Indiában 18-ra emelkedett a pénteki repülőgép-szerencsétlenség halálos áldozatainak száma. A sérültek száma több mint 120, közülük sokan válságos állapotban vannak. Az Air India Dubajból érkező utasszállítója a szakadó esőben túlfutott a leszállópályán, a kicsúszás után tíz métert zuhant, majd kettévált.

Mauritiuson ökológiai vészhelyzetet hirdettek az olajszennyezés miatt. Az Indiai-óceánon fekvő üdülőparadicsom partjainál július 25-én futott zátonyra egy japán teherhajó, amelynek megrepedt üzemanyagtartályából csütörtök óta szivárog az olaj. A Greenpeace szerint ezernyi fajt fenyeget a pusztulás veszélye.