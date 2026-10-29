Többszörösére nőtt a Volkswagen-csoport negyedéves vesztesége

A Volkswagen csoport 5,82 milliárd euró adózás utáni veszteséget könyvelt el a harmadik negyedévben az egy évvel korábbi 1,07 milliárd eurós mínusz után, miközben árbevétele 6,3 százalékkal, 75,28 milliárd euróra csökkent.

A harmadik negyedévben az üzemi veszteség 5,9 milliárd eurót tett ki az egy évvel korábbi 1,3 milliárd euró után. Az elemzők a Reuters által idézett Visible Alpha adatszolgáltató összesítése szerint 2,6 milliárd eurós veszteségre számítottak.

A Volkswagen az első kilenc hónapban 233,4 milliárd euró árbevételt ért el, ami 2,2 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának 238,7 milliárd eurós értékétől. Az üzemi eredmény 5,4 milliárd euróról 71 millió euróra esett, az adózás utáni eredmény pedig 6,1 milliárd euróval, 2,7 milliárd eurós veszteségbe fordult.

Az eredményt 7,8 milliárd eurónyi egyszeri rendkívüli tétel terhelte. Ezek közül a legjelentősebb a Porsche goodwilljének, vagyis üzleti értékének 6,4 milliárd eurós leírása volt. Az értékvesztés nem jár közvetlen pénzkiáramlással, de csökkenti az üzemi eredményt. A vállalat emellett a kínai eszközökön is 1 milliárd eurós értékvesztést számolt el. A Porsche üzleti kilátásainak romlásában a kínai piac visszaesése, az Egyesült Államok vámintézkedései és az elektromosautó-stratégia módosítása is szerepet játszott.

A járműkiszállítások szintén jelentősen csökkentek. A Volkswagen július és szeptember között 1,89 millió járművet adott át ügyfeleinek, 14,3 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Kínában a kiszállítások 38,5 százalékkal, mintegy 406 ezerre estek. Az első kilenc hónapban a csoport világszerte 6,01 millió járművet szállított ki, 9 százalékkal, csaknem 593 ezerrel kevesebbet az előző év azonos időszakánál. A vállalat beszámolója szerint az elektromos autók kiszállítása 5,4 százalékkal, 679 ezerre csökkent, miközben a hálózatról tölthető és hatótávnövelős hibrid járműveké 22,7 százalékkal, 368 ezerre nőtt.

A gyenge eredmények az átfogó vállalati átalakításra nehezedő nyomást is növelik. Oliver Blume vezérigazgató tervei szerint a csoportnál mintegy 100 ezer munkahely szűnhet meg, és akár négy németországi gyár bezárása is felmerült. A terveket a szakszervezetek határozottan ellenzik, és 2027 elejétől sztrájkok lehetősége is felmerült.

A Volkswagen már szeptemberben jelentősen csökkentette éves eredményvárakozását. A csoport 2026-ban legfeljebb 1 százalékos üzemi nyereséghányadra számít az árbevétel arányában, szemben a korábban várt 4-5,5 százalékos sávval. Az éves árbevétel várhatóan mintegy 315 milliárd euró lesz, a 2025-ben elért 321,9 milliárd euró után. A vállalat pénzügyi vezetője, Arno Antlitz a kilenchavi eredmények ismertetésekor azt mondta, hogy a csoport nem veszíthet több időt, és gyorsan, határozottan kell cselekednie.