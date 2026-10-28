A drága üzemanyag miatt útközben leállt egy luxushajó, Ázsiában rekedtek az utasok

Kambodzsában rekedtek a Villa Vie Residences egyik luxus óceánjárójának utasai, miután magas üzemanyagköltségekre hivatkozva a hajó megszakította az útját – írja a BBC beszámolója nyomán a hvg.hu.

Az Odessey összesen 650 utas befogadására alkalmas, 2024 októberében indult az észak-írországi Belfastból, és az eredeti tervek szerint a 3,5 évesre tervezett út során csaknem 150 országot érintett volna. A hajó több mint 750 napot töltött úton, mielőtt az üzemeltető bejelentette volna, hogy felfüggesztik működésüket.

A fedélzeten körülbelül 200 utas tartózkodott, amikor az üzemeltető elrendelte, hogy el kell hagyni a hajót.

Mindezt azzal indokolja a Villa Vie Residences, hogy az iráni háború kitörése óta jelentősen megemelkedtek üzemanyagárak, és Ázsia egyes térségeiben az egy kabinra jutó havi üzemanyagköltség az eddigi 1800 dollárról akár 8000 dollárra is emelkedett, ami több mint négyszeres növekedést jelent.

A cég hozzátette, több módszerrel is megpróbálták csökkenteni a kiadásokat, például lassították a hajó haladását, módosították az útvonalat, illetve több időt töltöttek a kikötőkben, de mindez nem bizonyult elegendőnek a költségek rendkívüli növekedésének ellensúlyozására.

A hajót üzemeltető cég a következő két hónapot tőkehelyzetének rendezésével tölti, de hangsúlyozta, hogy ennek kimenetele egyelőre bizonytalan.

Korábban is akadtak már nehézségei a vállalkozásnak: a Villa Vie Odyssey indulását műszaki javítások miatt többször el kellett halasztani, és késések következtében az utasok hónapokig Belfastban várakoztak, miközben az üzemeltetőnek jelentős többletköltségei keletkeztek.