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Kábítószert tartalmazó csomagokat rakodnak a kábítószerellenes hatóság emberei a Dominikai Köztársaság fõvárosában, Santo Domingóban 2026. február 16-án. A dominikai hatóságok amerikai katonák közremûködésével több mint 2 tonna kokaint foglaltak le és hat csempészt õrizetbe vettek egy hajón, Baní partjai elõtt.
Nyitókép: Orlando Barría

Lecsapott az amerikai haditengerészet

Infostart / MTI

Amerikai haditengerészeti erők megtámadtak és elsüllyesztettek egy hajót Ecuador vizein, a jármű az amerikai közlés szerint egy nemzetközi kábítószer-kereskedő szervezet tevékenységét segítette.

A műveletet az ecuadori hatóságokkal együttműködésben hajtották végre. A szombati Quitói közlés szerint a María Candelaria hajó 26 tagját elfogták, és Manta kikötővárosba szállították.

A hajó a hatóságok szerint a számos erőszakcselekménnyel is gyanúsított

Los Choneros bűnszervezet tevékenységét segítette.

Ez már a negyedik hajó volt ecuadori vizeken, amelyet a nemzetközi kábítószer-csempészet elleni fellépés keretében amerikai erők semmisítettek meg.

Az elfogott tengerészek eddig egyszer sem ismerték el, hogy elkövették a katonai műveletet kiváltó cselekményeket - tette hozzá az AFP francia hírügynökség.

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haditengerészet

usa

kábítószer csempészet

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Üzent a német elnök az AfD várható győzelme előtt

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