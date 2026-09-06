Lecsapott az amerikai haditengerészet

A műveletet az ecuadori hatóságokkal együttműködésben hajtották végre. A szombati Quitói közlés szerint a María Candelaria hajó 26 tagját elfogták, és Manta kikötővárosba szállították.

A hajó a hatóságok szerint a számos erőszakcselekménnyel is gyanúsított

Los Choneros bűnszervezet tevékenységét segítette.

Ez már a negyedik hajó volt ecuadori vizeken, amelyet a nemzetközi kábítószer-csempészet elleni fellépés keretében amerikai erők semmisítettek meg.

Az elfogott tengerészek eddig egyszer sem ismerték el, hogy elkövették a katonai műveletet kiváltó cselekményeket - tette hozzá az AFP francia hírügynökség.