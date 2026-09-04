Hivatalosan is olaszországi rekordot döntött a Meloni-kormány

A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját tölti ki pénteken, és így a második világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb kormányává vált.

A Meloni vezette Olasz Testvérek (FdI), az Antonio Tajani irányította Hajrá Olaszország és a Matteo Salvini vezette Liga közös kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét. Az FdI a déli Bari városában ünnepli meg a közel négyéves kormányzást, a pártgyűlésen Giorgia Meloni este tart beszédet.

Péntek reggeli közösségi bejegyzésében Giorgia Meloni hangoztatta, hogy kormánya stabilitása az általa vezetett egységes koalíció érdeme: „a stabilitás nem kérkedést szolgáló rekord, hanem olyan feltétel, amely lehetővé teszi, hogy a Nemzet tervezni, dönteni tudjon, megtartsa vállalásait, és tiszteletet vívjon ki magának”.

Az utóbbi nyolcvan év 68 olasz kormánya közül egy sem töltötte ki az ötéves ciklust.

Mostanáig a rekordot Silvio Berlusconi második kormánya tartotta, amely 2001 és 2005 között, 1412 napig volt hivatalban. Harmadik helyen a negyedik Berlusconi-kormány áll 1287 nappal, a negyedik leghosszabb kormány, 1983-tól 1986-ig, Bettino Craxié volt 1093 nappal.

A Meloni-kormány közel harmincoldalas kiadványban foglalta össze eddigi munkáját „Stabilabb kormány, erősebb Olaszország, 4 év elkötelezettség” címmel. A videóval kiegészített dokumentum szerint a kormány több mint 1,3 millió új munkahelyet teremtett, 5,7 százalékra csökkentette a munkanélküliséget, az állástalan fiatalok arányát történelmi minimumra, 18,4 százalékra szorította vissza.

A kormány adatai szerint 2026 első hat hónapjában nyolcvan százalékkal kevesebb illegális bevándorló érkezett a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. Az összegzés hangsúlyt helyez a bűnözés elleni fellépésre, a közegészségügyi rendszer támogatásának növelésére, az energetikai intézkedésekre.

A jobboldali Il Giornale kiemelte, hogy Giorgia Meloni „diadalmenete” kormányátalakítás, többségváltás, belső politikai válság nélkül zajlott.

A balközép La Repubblica a Meloni-kormány eredményei között tartja számon az államháztartás rendezését, kiemelve, hogy a költségvetési hiányt az idén sikerült három százalék alá szorítani. Ezzel egy időben azonban Olaszország „felélte” a pandémia utáni gazdasági helyreállításra kapott 200 milliárd eurós csomagot – jegyezte meg az újság.

A La Repubblica hiányosságként tüntette fel az elmaradt egészségügyi és igazságügyi reformot, emlékeztetve, hogy az utóbbiról márciusban tartott népszavazást a kormány elbukta.

A legnagyobb olasz napilap, a Corriere della Sera kiemelte: azé a Melonié lett a leghosszabb kabinet, aki legelső miniszterelnöki beszédében underdognak, vagyis esélytelenebb, gyengébb félnek nevezte magát. A napilap úgy értesült,

Giorgia Meloni ma esti beszédében új biztonsági vagy gazdasági intézkedést jelenthet be, amellyel elindítja a választási kampányát.

A Corriere legfrissebb számítása szerint a kormányfő 2027. május második felében szeretné a következő választásokat tartani.

Az AP hírügynökség a Meloni-kormány erősségei közé helyezte az Olaszországnak adott politikai stabilitást, és Róma visszatérését a nemzetközi színtérre. Gyenge pontként tüntette fel a gazdaság erősödését szolgáló szerkezeti reformok elmaradását.

A SkyTG24 hírtelevízió pénteki felmérése azt mutatja, hogy a 2022-es választásokon 26,1 százalékkal teljesítő Olasz Testvérek továbbra is a legnagyobb pártnak számít, és támogatottsága jelenleg 26,5 százalék.