2026. április 13. hétfő Ida
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vezeti a heti kabinetülést Jeruzsálemben 2023. január 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA Pool/Atef Szafadi

Izrael nem igazán boldog a magyar választási eredménnyel

Infostart

Vegyes reakciók jelentek meg az izraeli sajtóban a magyar választási eredményekre. Egy lap hangsúlyozta: Benjamin Netanjahu fontos szövetségest veszített, aki eddig megvédte Izraelt az EU-s szankcióktól.

Izraelben a hírek élén állt vasárnap este a magyarországi parlamenti választás eredménye, Orbán Viktor veresége. A Jediót Ahronót című újság legnépszerűbbnek tekintett hírportálja, a ynet „politikai földrengés” címmel közölte az „Orbán Viktor tizenhat éves uralmának véget vető vereséget” a szavazatok kilencven százalékának megszámlálása után – írja az atv.hu.

Az izraeli médium hangsúlyozta, hogy Benjamin Netanjahu egy értékes szövetségesét veszítette el, valamint hogy

Jeruzsálem tart tőle, hogy ezzel elveszítette azt a vétót az Európai Unióban, ami eddig megvédte Izraelt a szankcióktól.

A Walla nevű hírportál az emberek elégedetlenségét emelte ki az előző évek gazdasági stagnálása után; a Maárív a Tisza Párt rendezvényén hallható „Ruszkik haza!” skandálást emelte ki, jelezve, hogy a kormányváltás várhatóan drámai hatással lesz az Európai Unióra; míg a Háárec nevű lap azt emelte ki, hogy beszédében Magyar Péter megígérte a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerének a helyreállítását és az Európai Uniós és a NATO erős szövetségesi rendszer helyreállítását Magyarországon.

Van, ahol mindössze 59 szavazat a különbség, és még nincs vége
A szlovák kormányfő a Tisza Párt győzelmét követően közölte: tiszteletben tartja a magyar választók döntését, és kész az együttműködésre az új magyar kormánnyal. Jelezte: továbbra is fontosnak tartja a baráti és kölcsönösen előnyös kétoldalú kapcsolatokat, valamint a nemzeti kisebbségek helyzetének kiemelt kezelését.
 

Fidelity: a 2023-as lengyel kormányváltással vonhat párhuzamot a piac

A piac a 2023-as lengyel kormányváltással vonhat párhuzamot - kommentálta a magyarországi választási eredményeket a Fidelity International feltörekvő piaci portfóliómenedzsere. Hozzáteszi, hogy a választási eredmény rövid távon befolyásolhatja a piacokat, 3-6 hónapos időtávon a figyelem visszatérhet a vállalati fundamentumokra.

Irtó fontos határidő közeleg a magyar autósoknak: ezt a dolgot mától számítva három napon belül be kell fizetniük - de van egy jó hírünk

Bár az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető, az szja-bevallási és a gépjárműadó-szezonban idén is nagy a forgalom az ügyfélszolgálatokon.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

