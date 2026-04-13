Izrael nem igazán boldog a magyar választási eredménnyel

Izraelben a hírek élén állt vasárnap este a magyarországi parlamenti választás eredménye, Orbán Viktor veresége. A Jediót Ahronót című újság legnépszerűbbnek tekintett hírportálja, a ynet „politikai földrengés” címmel közölte az „Orbán Viktor tizenhat éves uralmának véget vető vereséget” a szavazatok kilencven százalékának megszámlálása után – írja az atv.hu.

Az izraeli médium hangsúlyozta, hogy Benjamin Netanjahu egy értékes szövetségesét veszítette el, valamint hogy

Jeruzsálem tart tőle, hogy ezzel elveszítette azt a vétót az Európai Unióban, ami eddig megvédte Izraelt a szankcióktól.

A Walla nevű hírportál az emberek elégedetlenségét emelte ki az előző évek gazdasági stagnálása után; a Maárív a Tisza Párt rendezvényén hallható „Ruszkik haza!” skandálást emelte ki, jelezve, hogy a kormányváltás várhatóan drámai hatással lesz az Európai Unióra; míg a Háárec nevű lap azt emelte ki, hogy beszédében Magyar Péter megígérte a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerének a helyreállítását és az Európai Uniós és a NATO erős szövetségesi rendszer helyreállítását Magyarországon.