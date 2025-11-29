ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának nyilatkozik Moszkvába utazása elõtt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtéren 2025. november 28-án. A kormányfõ azt nyilatkozta, hogy azért utazik Moszkvába, hogy télre is, és a következõ évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethetõ áron és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor Németországból üzent: ez lenne a megoldás Ukrajnában

Infostart / MTI
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Az ukrajnai háború okozta helyzetre az egyetlen tartós megoldás, ha Ukrajna ismét egyfajta ütközőövezetté válik Oroszország és a NATO között - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Welt am Sonntag című német lapnak adott interjúban, amelyet péntek éjjel tettek közzé az újság internetes honlapján.

A lap a magyar kormányfő moszkvai útjával kapcsolatban kérdezett rá arra, hogyan látja az amerikai béketerv esélyeit.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a NATO keleti bővítését követően Ukrajna a semleges ütközőzóna szerepét töltötte be a NATO és Oroszország között, ami védelmi szempontból biztonságot és egyensúlyt biztosított Európának. Ám ma már a két fél kölcsönösen azzal vádolja egymást, hogy megbontotta ezt a szerkezetet.

Úgy vélte, az egyetlen tartós megoldás az lehet, ha a háború utáni rendszer kialakításakor Ukrajnát ismét ütközőállammá teszik a majdani békekonferencián kialkudott határain belül. A NATO-nak és Oroszországnak ezzel egy időben meg kell állapodniuk az ukrán erők mértékében és felszerelésében, és garanciát kell adniuk arra, hogy az ütközőzónát nem próbálják meg saját fennhatóságuk alá vonni.

Orbán Viktor kijelentette, hogy ideje szembenézni a realitásokkal, és a józan valóságot a 28 pontos amerikai béketerv tartalmazza. Az idő Oroszország kezére játszik, mert minél tovább húzódik a béke elérése, Ukrajna annál több területet és emberéletet veszít - fejtette ki, hozzátéve: ez utóbbit csak szárazföldi NATO-csapatoknak a frontra küldésével lehetne elkerülni, ami viszont egy kiterjedt európai háborúhoz vezetne. A terv emellett lehetővé tenné Oroszország visszatagozódását a nemzetközi gazdaságba, a Moszkvát sújtó szankciók feloldását és az üzleti lehetőségek fellendülését.

A miniszterelnök úgy vélekedett, "annak a mesének is vége", hogy a háborút Oroszországból származó pénzből lehet finanszírozni. El kell mondani a polgárainknak, hogy az Ukrajna támogatására eddig és ezután fordított minden egyes eurót 100 százalékban az európaiak fizetnek - fogalmazott.

Hozzátette: mindebből az is következik, hogy mielőbb magas szintű európai-orosz tárgyalásokat kell kezdeni. Emellett fegyverzetkorlátozási megállapodást kell kötni Moszkvával, hosszú távon pedig meg kell erősíteni Európa katonai képességeit, hogy megvédhesse magát bármely ellenféllel szemben egy hagyományos háborúban.

Egy kérdés kapcsán Orbán Viktor beszélt az antiszemitizmus elleni küzdelemről is. Úgy vélekedett, hogy a migráció jelentős antiszemitizmust hoz magával, és ez a kontinens nyugati felében nehéz helyzetbe hozza a zsidó közösségeket, ami miatt számos család elhagyja Nyugat-Európát. Megjegyezte, hogy a bevándorlás homofóbiát is és a nők alárendeltségére vonatkozó nézeteket is hoz magával. Megismételte, hogy Magyarország nem enged be migránsokat, és inkább még a napi egymillió eurós brüsszeli büntetést is elviseli, mintsem hogy bevándorlóország legyen. Ennek a politikának az egyik eredménye, hogy Magyarországon a zsidó közösség minden tagja szabadon és félelem nélkül élhet. A kormányzati politika része az antiszemitizmus elleni zéró tolerancia is - szögezte le.

