vendégmunkás fülöp-szigetek
Elemzés: jelentős a visszaesés a munkavállalási célú migrációban világszerte

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A visszaesés a kedvezőtlenebb gazdasági környezetet tükrözi, a jelentős számú ukrán menekült pedig több, krónikus munkaerőhiánnyal küzdő ágazatban is csökkentette a nyomást az OECD jelentése szerint.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) elemzése szerint a gazdaságilag fejlett országokba irányuló munkaerő-migráció 2024-ben több mint az egyötödével mérséklődött a pandémia óta, ami leginkább a munkaerőpiacok gyengülésének és a vízumszigorítások következménye lehet – írja a Financial Times beszámolója alapján a Portfolio.

Az OECD adatai alapján a tartós letelepedéshez kötődő munkacélú migráció tavaly 21 százalékkal, 934 ezer főre esett vissza, ugyanakkor az elemzésben kiemelik, hogy Donald Trumpnak a bevándorlást korlátozó rendelkezéseinek a hatása csak a következő kimutatásban jelenik majd meg.

Az elemzés szerint a munkavállalási célú migráció visszaszorulása a kormányzati intézkedések szigorításával magyarázható, ami főleg az Egyesült Királyságban tapasztalható, ahol 2023-hoz képest több mint 40 százalékkal csökkent a nettó bevándorlás. Németországban és Hollandiában pedig már a 2019-es statisztikai adatot is alulmúlja a munkaerő-migráció.

Jean-Christophe Dumont, az OECD nemzetközi migrációs részlegének vezetője közölte:

a visszaesés a kedvezőtlenebb gazdasági környezetet tükrözi, a jelentős számú ukrán menekült pedig több, krónikus munkaerőhiánnyal küzdő ágazatban is csökkentette a nyomást.

A jelentésben kitérnek arra is, hogy miután az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában és Ausztráliában szigorították a vízumszabályokat, 2023 és 2024 között globálisan 13 százalékkal visszaesett az új nemzetközi hallgatók száma.

A családegyesítés és humanitárius okok miatti bevándorlás 2024-ben tovább emelkedett, amit az elemzés szerint még a Biden-adminisztráció utolsó hónapjaiban megugró menedékkérelmek, valamint az Egyesült Királyságba kis csónakokkal érkezők számának meredek növekedése hajtott.

Összességében a fejlett országokba irányuló migráció csak négy százalékkal maradt el tavaly a 2023-as csúcstól.

A tavaly regisztrált 6,2 millió új bevándorló 15 százalékkal haladta meg a 2019-es, koronavírus-járvány előtti szintet. Az ideiglenes, letelepedési joggal nem járó munkavállalási célú migráció 2,3 milliós számon stabilizálódott, ami 26 százalékkal magasabb a 2019-es, és 51 százalékkal a 2015-ös értéknél.

Az Egyesült Királyságban a bevándorlók foglalkoztatása a munkaerőpiacon jelentős mértékű: 76 százalékos arányuk meghaladja a brit születésűekét. Ennek egyik oka, hogy a vízumútvonalak a diplomás állásokra fókuszálnak, miközben az alacsonyabb képzettségű migránsok olyan állásokat is keresnek, amelyeket a britek kevésbé tartanak vonzónak.

