Sötét gyárak: okosabbak, mint gondolnánk

Kínában egyre jobban terjednek az úgynevezett „sötét gyárak”, amelyekben az összeszerelést robotok és mesterséges intelligencia végzik, emberi jelenlét nélkül – írta meg a VG.

Ezek a létesítmények éjjel-nappal képesek termelni, jóval nagyobb hatékonysággal, miközben az energiafelhasználás, az emberi hibák mennyisége, és a működési költségek jelentősen csökkennek. Az összeszerelést, az ellenőrzést, és a logisztikát is önállóan végzik a robotok, ráadásul az emberi jelenlét hiánya miatt világításra, fűtésre, vagy szünetekre sincsen feltétlenül szükség.

Az automatizált gyártásban vezető szereplők a Foxconn, a BYD, vagy a Xiaomi, az utóbbi például Pekingben létesített egy okostelefonokat készítő, emberi közreműködés nélkül operáló gyárat. A BYD Kínában szintén nagy hangsúlyt fektet a robotizált gyártásra, van olyan gyár, ahol a dolgozók lényegében csak a robotok karbantartását végzik – írta meg a CNN.

A Foxconn több tízezer munkahelyet váltott már ki robotokkal, írja a VG. A kínai fiatalokat egyre kevésbé vonzza a monoton gyáripari munka, inkább a magasabb fizetéseket kínáló szolgáltatószektorban helyezkednek el. Mindeközben a munkaképes korú lakosság csökken, ugyanis elidősödik a kínai társadalom, a születések száma egyre alacsonyabb.

A Wall Street Journal videójából kiderül, évtizedeken keresztül az olcsó munkaerő jelentette Kína előnyét a gyáripar területén, azonban már évek óta emelkednek a munkaerőköltségek az országban. A ZEEKR, egy 2021-ben alapított, luxuskategóriás elektromos autókat gyártó cég alelnöke, Zhao Chunlin úgy véli, az automatizációval több terméket és olcsóbban lesznek képesek gyártani.

Az elemzés hozzáteszi, a bérek emelkedésével általában háttérbe szorul a fejlett országokban a gyáripar, azonban

Kína nem követi a tipikus fejlődési pályát.

Az ipari robotok terjedése nagyban megkönnyíti az automatizálást, évente a kínai gyárak 280 ezer ilyen berendezést telepítenek, ami a globális összmennyiség felét teszi ki. Az országban 10 ezer alkalmazottra 470 robot jut, így az arányban megelőzi Németországot, és Japánt is.

2019-ben került bele csak a telepített ipari robotok száma alapján az ország a top 10-be, azóta viszont az elektromos járművek gyártása, az akkumulátor- és napelemgyártás miatt azok kifejezetten gyorsan terjednek. Az évente telepített robotok körülbelül fele kínai cégek termékei közül kerül ki, ennek egyik oka, hogy olcsóbban kínálják a gépeket a többi riválishoz képest.