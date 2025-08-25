ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Policía Local Guardamar

Mérgező tengeri fecskék miatt zárták le a híres európai strandot

Infostart

Lezárták a spanyolországi Guardamar del Segura város strandjait, miután két mérgező tengeri fecske került elő a vízből.

A helyi rendőrség Facebook-posztja szerint az állattal való érintkezés „veszélyes lehet, és égéshez hasonló sebeket okozhat a bőrön” – írta a Telex. Ezért mindenkit arra kértek, hogy legyen különösen óvatos, és mindenképpen kerülje el, hogy hozzáérjen ezekhez az állatokhoz.

A helyi spanyol rendőrség pénteken megerősítette, hogy továbbra is szigorúan tilos a tengerben fürdeni. Azt írták, a tengeri fecske csípése erős fájdalmat, hányást és más mellékhatásokat okozhat.

Guardamar del Segura polgármestere arra kérte a fürdőzőket, hogy értesítsék a hatóságokat, ha tengeri fecskét látnak, és még kesztyűben se nyúljanak hozzá az állathoz. Azt tanácsolta, hogy ha valakit megcsípnek, öblítse le az érintett testrészét sós vízzel és kérjen orvosi segítséget.

Mérgező tengeri fecskék miatt zárták le a híres európai strandot

