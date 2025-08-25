Mérgező tengeri fecskék miatt zárták le a híres európai strandot

A helyi rendőrség Facebook-posztja szerint az állattal való érintkezés „veszélyes lehet, és égéshez hasonló sebeket okozhat a bőrön” – írta a Telex. Ezért mindenkit arra kértek, hogy legyen különösen óvatos, és mindenképpen kerülje el, hogy hozzáérjen ezekhez az állatokhoz.

A helyi spanyol rendőrség pénteken megerősítette, hogy továbbra is szigorúan tilos a tengerben fürdeni. Azt írták, a tengeri fecske csípése erős fájdalmat, hányást és más mellékhatásokat okozhat.

Ez igazából egy csigafaj A külseje miatt „tengeri fecske” és „kék sárkány” néven is ismert állat egy mindössze három centiméteres méretű, főleg óceánokban élő csigafaj. Főleg medúzákkal és más tengeri élőlényekkel táplálkozik, de a mérgével saját magánál 300-szor nagyobb élőlényeket is meg tud bénítani. A Földközi-tengerben viszonylag ritka, az óceánokban gyakrabban fordul elő.

Guardamar del Segura polgármestere arra kérte a fürdőzőket, hogy értesítsék a hatóságokat, ha tengeri fecskét látnak, és még kesztyűben se nyúljanak hozzá az állathoz. Azt tanácsolta, hogy ha valakit megcsípnek, öblítse le az érintett testrészét sós vízzel és kérjen orvosi segítséget.