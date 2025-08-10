ARÉNA
2025. augusztus 10. vasárnap
Palesztinpárti tüntetés résztvevőit veszik őrizetbe rendőrök a londoni Parlament téren 2025. augusztus 9-én. A tüntetők a brit kormány által terrorszervezetnek minősített Palestine Action palesztinbarát csoport betiltása ellen tiltakoztak. MTI/EPA/Tolga Akmen
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Keményen felléptek a palesztinpárti tüntetők ellen

Infostart / MTI

Több mint 460 embert vettek őrizetbe Londonban a Palestine Action nevű, betiltott palesztinpárti csoport támogatásáért, további ötöt pedig rendőrök elleni támadásért egy szombat esti tüntetésen - közölte a brit rendőrség.

Több százan vettek részt a szombati tüntetésen a brit parlament előtti téren. A londoni rendőrség már korábban figyelmeztetett arra, hogy letartóztat mindenkit, aki támogatását fejezi ki a Palestine Action iránt.

A Scotland Yard az X közösségi oldalon közölte, hogy 21 óráig 466 embert tartóztattak le a csoport támogatásáért. További nyolc embert más bűncselekmények miatt tartóztattak le, köztük ötöt rendőrök elleni támadásért.

A rendőrség hozzátette, hogy senki sem sérült meg súlyosan.

A rendőrség korábban azt is közölte, hogy a letartóztatott tüntetőket a Westminster környéki fogvatartási központokba szállították, és azokat, akiknek az adatait sikerült ellenőrizni, óvadék ellenében szabadon engedték, azzal a feltétellel, hogy nem vehetnek részt további, a Palestine Action csoportot támogató tüntetéseken. Azokat, akiknek az adatait nem tudták ellenőrizni vagy megerősíteni, más fogvatartási központokba szállították.

London, 2025. augusztus 9. Palesztinpárti tüntetés a londoni Parlament téren 2025. augusztus 9-én. A tüntetők a brit kormány által terrorszervezetnek minősített Palestine Action palesztinbarát csoport betiltása ellen tiltakoztak. A feliratok jelentése: a népirtást ellenzem, a Palestine Actiont támogatom. MTI/EPA/Tolga Akmen
London, 2025. augusztus 9. Palesztinpárti tüntetés a londoni Parlament téren 2025. augusztus 9-én. A tüntetők a brit kormány által terrorszervezetnek minősített Palestine Action palesztinbarát csoport betiltása ellen tiltakoztak. A feliratok jelentése: a népirtást ellenzem, a Palestine Actiont támogatom. MTI/EPA/Tolga Akmen

A parlament előtti téren, a füvön ülő tiltakozók egy csoportja fehér plakátokon azt hirdette: "Ellenzem a népirtást, támogatom a Palestine Actiont", a többség csendben maradt. Más tüntetők Mahatma Gandhi és Nelson Mandela szobra körül gyűltek össze, és palesztinbarát szlogeneket skandáltak.

Több ellentüntető is megjelent, "A Palestine Action terrorizálja Nagy-Britanniát, míg a Hamász kórházakban, iskolákban és mecsetekben rejtőzik" feliratú táblát tartottak a kezükben, és rövid ideig a tömeg előtt sétáltak, majd a rendőrök elvezették őket.

