„Bérrabtartásból” próbál komoly bevételt szerezni egy közép-amerikai ország

A salvadori elnök igencsak meglepő ajánlatot tett az országába látogató amerikai külügyminiszternek. Nayib Bukele azt javasolta Marco Rubiónak, hogy az Egyesült Államokból küldjék a közép-amerikai ország szuper-börtönébe a legveszélyesebb bűnözőket – írja a Reuters.

Mint arról az Infostart korábban már beszámolt, a közép-amerikai államban az ezredfordulót követően annyira elharapództak a drogbandák közti összecsapások, hogy az már teljesen élhetetlenné tette az országot. 2016-ban átlagban óránként történt egy emberölés Salvadorban. Ennek vetett végett az ország 2019-ben megválasztott elnöke, aki hivatalba lépését követően azonnal hozzálátott a bandák felszámolásához. Az elfogott, majd a bíróságok által súlyos börtönre ítélt legkeményebb bűnözők számára különleges fegyintézetet hoztak létre.

Az új amerikai külügyminiszter egyik legfőbb feladata most az, hogy rávegye a latin-amerikai országokat, fogadják vissza azokat az állampolgáraikat, akik illegálisan próbáltak letelepedni az USA-ban. Másrészt Marco Rubio próbál olyan harmadik országokat is találni, amelyek hajlandók befogadni a Washingtonnal ellenséges államok polgárait.

Kuba és Venezuela például fagyos viszonyt ápol az Egyesült Államokkal, és a múltban korlátozta a visszafogadottak számát, bár Trump szerint Nicolas Maduro venezuelai elnök mégiscsak beleegyezett valamennyi kitoloncolt repatriálásába. Salvador azonban már nemcsak az illegális bevándorlókat lenne hajlandó visszafogadni, hanem még azt is vállalná, hogy börtöneiben fogva tartja a legveszélyesebb amerikai bűnözőket.

Ezzel kapcsolatban az amerikai külügyminisztérium honlapján arra figyelmeztet, hogy Salvadorban nehéz és veszélyes a börtönélet. „A túlzsúfoltság komoly kockázatot jelent a fogvatartottak egészségére és életére – olvasható a weblapon. – Sok létesítményben nem megfelelők vagy egyáltalán nem is léteznek higiéniai követelmények, nincsenek kötelező előírások az ivóvíz minőségére, továbbá nem megoldott a szellőztetés, a hőmérséklet-szabályozás vagy a világítás."

Bukele elnök az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: felajánlotta az Egyesült Államoknak „a lehetőséget, hogy kiszervezze börtönrendszerének egy részét”. Azt írta: „Hajlandók vagyunk elítélt bűnözőket (beleértve az amerikai állampolgárokat is) befogadni a szuperbörtönünkbe bizonyos díj ellenében.” Az ellenszolgáltatásról szólva megjegyezte: „A díj viszonylag alacsony lenne az Egyesült Államok számára, de nekünk jelentős, ami fenntarthatóvá tenné az egész börtönrendszerünket.”

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.



We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.



The fee would be relatively low for… pic.twitter.com/HTNwtp35Aq