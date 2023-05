Újabb véres támadás Szerbiában, ismét iskolásokra lőttek, legalább 8-an meghaltak

A szerb belügyminiszter terrorcselekménynek minősítette az esetet. Az elkövető ellen elfogatóparancsot adtak ki, a rendőrség lezárta a területet, ahol a 21 éves férfi feltételezhetően rejtőzködik. Helikopterekkel és hőkamerákkal is zajlik a keresés.

A rendőrség egyelőre nem adott tájékoztatást az esetről. Az RTS helyszíni beszámolója szerint a férfi egy autóból adta le a lövéseket az iskolaudvarban összegyűlt fiatalokra.

A vérontás két nappal azt követően történt, hogy egy belgrádi általános iskolában egy hetedikes diák lelőtte nyolc társát és az iskolaőrt, illetve megsebesített további hat tanulót és egy tanárt.

Eight dead in second shooting in Serbia, police search for killerhttps://t.co/UtKC5DATsZ — Newsfop (@Newsfop1) May 5, 2023