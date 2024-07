Szilágyi Áron: rettentően kemény ágra kerültünk, de az olimpiai érmet sosem adják olcsón

Az olimpiára készülő magyar vívók kedden a hagyományoknak megfelelően nyílt edzésen köszöntek el a második otthonuknak számító Gerevich Aladár Sportcsarnoktól. A tréninget megtekintette Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is. Szilágyi Áron az ötödik olimpiájára készül, és amikor megnyitották az olimpiai falut, a magyar delegáció tagjaként felfedezhette a terepet Párizsban. Többek közt megnézhette a szobákat és az edzéshelyszíneket is, a vívóversenyek helyszínére azonban nem jutott be. A háromszoros olimpiai bajnok szerint Párizs már olimpiai lázban ég, mint ahogy ő maga is. A magyar résztvevők július 8-án tették le az olimpiai esküt, a fogadalomtétel szövegét pedig Szilágyi Áron és Kapás Boglárka mondta el a Művészetek Palotájában rendezett ünnepségen.

A Vasas SC versenyzője és vívószakosztályának elnöke az InfoRádióban elmondta: alig várja, hogy megérkezzenek a francia fővárosba, és pástra léphessen a Grand Palais-ban. Mint fogalmazott, a játékok kezdete előtti utolsó napokban érez már egy kis feszültséget, amit fokoznak az ilyenkor szokásos protokolláris események. Hozzátette: a versenydrukk természetes dolog, őt személy szerint felspannolja, illetve még inkább tudatosítja benne, hogy mennyire fontos megméretés előtt áll.

Izgatottan várja a férfi kardozók egyéni versenyét, ami a megnyitó másnapján, szombaton délelőtt kezdődik, de rögtön megjegyezte, hogy a július 31-i csapatverseny is nagyon fontos számára. Elárulta azt is, hogy a felkészülés utolsó egy hónapjában részletesen kielemezték az ellenfeleket, rengeteget videóztak, és úgy érzi,

eredményes munkát végeztek, igazi csapattá kovácsolódtak össze.

A magyar férfi kardválogatottnak még Gémesi Csanád, Rabb Krisztián és Szatmári András lesz a tagja Párizsban. Szilágyi Áron elmondta: ebben a felállásban még nem szerepeltek nagy nemzetközi versenyen, és majd csak az olimpián, élesben dől el, mire lesznek képesek. Ugyanakkor Gémesi Csanáddal és Szatmári Andrással hosszú évek óta járják a világot, nagyon jól ismerik egymást, várhatóan ők alkotják az alapcsapatot is. Decsi Tamás helyére Rabb Krisztián került be, aki a háromszoros olimpiai bajnok szerint a bázeli Európa-bajnokságon bizonyította tehetségét, és reményei szerint adott esetben csereként segítségükre lehet majd a francia fővárosban is. A magyar férfi kardcsapat a júniusi, svájci kontinensbajnokságon Szatmári András sérülése miatt a Szilágyi Áron, Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, Decsi Tamás összeállításban szerepelt, és lett aranyérmes – a döntőben a románokat legyőzve. A beugró fiatal reménység, Rabb Krisztián nagyszerűen helytállt az Eb-n, és akár Párizsban is képes lehet arra, hogy borsot törjön az ellenfelek orra alá.

Szilágyi Áron hozzátette: a csapatversenyen „rettentően kemény” ágra kerültek, már rögtön a negyeddöntőben összecsapnak az ősi rivális olaszokkal, miután egy kicsit hátrébb csúsztak a ranglistán a dél-európaiak. Hangsúlyozta: ettől függetlenül

nem szabad őket lebecsülni, mert nagyon erős kardvívóik vannak.

Úgy gondolja, mindhárom meccsük nagy küzdelmet hoz majd, de bízik benne, hogy rendkívül kemény csaták végén felérnek majd a csúcsra. „Az olimpia érmet vagy a remélt aranyérmet nem adják olcsón, meg kell küzdeni érte. Mi ennek szellemében vágunk neki a csapatküzdelmeknek” – jegyezte meg.

Bár a magyar férfi kardválogatott a világbajnoki és az Eb-címvédő, Szilágyi Áron szerint ez nem fog számítani az olimpián, amely egy teljesen más verseny lesz. Az olaszok mellett kiemelte még az amerikai csapatot is, amely adott esetben a legjobb négy között lehet az ellenfél. Mint mondta, az amerikaiak is nagyon felkészültek és magabiztosak, nem lesz könnyű ellenük, ha esetleg összekerülnek velük az elődöntőben. Úgy véli, nagyon kiegyenlített a mezőny, senki sem mehet biztosra.

„Nekünk nem az elvárásokkal kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy mit tudunk kezdeni az ellenfeleinkkel.

Csak erre fókuszáltunk az elmúlt hetekben” – mondta a 34 éves vívó, aki a NOB sportolói bizottságába is be szeretne kerülni, és a párizsi olimpia alatt dől el, hogy sikerrel jár-e.

A magyar vívóválogatott olimpiai kerete: férfi kardcsapat: Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád – tartalék: Rabb Krisztián

férfi párbajtőrcsapat: Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor – tartalék: Nagy Dávid

női kardcsapat: Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca – tartalék: Battai Sugár

férfi tőr egyéni: Dósa Dániel

női tőr egyéni: Pásztor Flóra

női párbajtőr egyéni: Muhari Eszter

Szilágyi Áron egyéniben sorozatban negyedszer lehet olimpiai bajnok, ugyanakkor tisztában van vele, hogy férfi kardban van legalább 15-20 olyan versenyző, aki az éremszerzés reményében lép pástra. Mint fogalmazott, ilyen erős mezőnyben nem lehet megjósolni, ki lesz a legjobb vagy kik lehetnek az érmesek. Annak viszont nagyon örül, hogy már az ötödik olimpiáján vehet részt, melynek szeretné kiélvezni minden pillanatát. Természetesen szeretne egyéniben is érmet nyerni Párizsban, ami nagyon motiválja, de jelezte, nem akar most még erre gondolni, csak az ellenfelekre fókuszál, illetve arra koncentrál, hogy jó formában legyen szombaton.

A Vasas vívója 2012-ben, Londonban szerezte meg az első olimpiai bajnoki címét, és most újra egy európai olimpia következik. Abból a szempontból hasonló a helyzet, hogy most is egy nappal a verseny kezdete előtt utaznak ki a helyszínre, és reméli, hogy a londoni játékokhoz hasonlóan ezúttal is sok magyar szurkoló buzdítja majd a magyar vívókat a párizsi csarnokban. „Bízom benne, hogy testhezálló lesz nekem ez a helyzet. Londonra mindig a kedvenc olimpiámként tekintek vissza, és biztos vagyok benne, hogy Párizs is fantasztikus játékokat fog rendezni” – zárta gondolatait Szilágyi Áron.