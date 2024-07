Robbanások Szófia közelében, halálos áldozat is van - videók

Kalin Sztojanov belügyminiszter tájékoztatása szerint a halálos áldozat egy 49 éves férfi, aki a tűzben szerzett égési sérüléseibe halt bele, míg húszéves lányát életveszélyes állapotban szállították kórházba. Egyelőre nem tudni, hogy a balesetnek vannak-e további sérültjei vagy áldozatai, azonban egy 22 éves és egy 60 éves férfi is feltehetően az üzem egyik raktárában tartózkodott, amikor - a robbanásokat kiváltva - az üzemben tűz keletkezett - fűzte hozzá a miniszter.

Helyi lakosok beszámolói szerint a robbanások este fél hét körül kezdődtek és még péntek reggel is folytatódtak, nyomukban pedig gombaszerű színes füstfelhők emelkedtek az éjszakai égboltra. A tűzijátékgyár termőföldekkel körülölelt területét a hatóságok lezárták, a helyszínre a katasztrófavédelem egységei, katonai tűzszerészek és a hadsereg más szakemberei is kivonultak, miközben a környéket katonai helikopterek pásztázták.

2 teams of 12 #volunteers & employees were in Elin Pelin immediately after the 1st explosion in the fireworks warehouse.

? 220 blankets allocated from our stock reserve & provided to the affected population & evacuated residents of Elin Pelin.

? 1,500+ of 1.5 liter bottles of… pic.twitter.com/0CuIXLCczH