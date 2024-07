Súlyosan megsérült a magyar olimpikon: a beugró a "gyakikat" nyomja

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) azután kezdeményezte Székely nevezését, hogy Kovács Zsófia a csütörtöki pódiumedzésen megsérült.

"Nagyon nehéz bármit is mondanom, egyelőre még sokk hatása alatt vagyok. Természetesen nagyon boldog vagyok, hiszen egy álmom teljesül, ott lehetek az olimpián, de nem felhőtlen az örömöm, hiszen egy sérülés miatt van mindez" - idézte Székely Zóját a MATSZ. - "Persze az vigasztal, hogy többször is nagyon közel álltam ahhoz a kvótát tekintve, hogy én is ott lehessek Párizsban. Tegnap este, amikor kiderült, hogy mi történt, többen is kerestek, hogy akkor most én utazom-e. Őszintén szólva én nem tudtam, mi a szabály, mivel nekem az volt a feladatom, hogy a keret kiutazásáig, vagyis hétfőig legyek topformában. Ma reggel kaptam hivatalos tájékoztatást a szövetségtől, hogy van lehetőség a cserére, és indulhatok az olimpián."

Az Eb-ezüstérmes sportoló kifejtette, minden tőle telhetőt megtesz, hogy a lehető legjobb formáját hozza, és mentálisan is készen álljon.

"Talán a mentális része a nehezebb, hiszen sokszor napról napra, percről percre változott a helyzet, és még most is ez van. Hétfő óta is edzek, csak már nem csináltam gyakorlatokat. Ahogy megkaptam a hírt, azonnal mentem le a terembe, csinálom újra a gyakikat, de ugye ebben a sportban pár nap kiesés is sokat számít. Ma még edzés és ügyintézés vár rám, felszerelést is kapok, és holnap irány Párizs. Az élet, a sors megadta ezt a lehetőséget, szeretnék élni vele, persze jobb lett volna, ha nyugodt körülmények között tudok készülni, főleg mentálisan, de az adott szituációhoz képest így is megpróbálom a lehető legjobb gyakorlatot bemutatni" - tette hozzá Székely Zója.

Draskóczy Imre szövetségi kapitány azzal kezdte, hogy nem volt könnyű éjszakája.

"Egy szobában vagyok Trenka Jánossal, Zsófi edzőjével, egész éjszaka nem aludtunk semmit, aggódtunk, gondolkodtunk, hogyan tovább. Zsófi MRI-vizsgálata délelőtt volt, most kezelik a lábát. Lelkileg nagyon megviseli ez a helyzet, ami teljesen érthető. Nagyon remélem, hogy mint sportoló fel tud állni ebből a gödörből, és a rehabilitációt és egy hosszabb, nyugodtabb felkészülést követően ismét régi formáját hozza majd" - jelentette ki. A kapitány elmondta, a MOB és a MATSZ vezetése, az orvosi csapat jelenleg egyeztet arról, hogy Kovács Zsófia ott marad-e Párizsban.

"Folyamatosan edzünk, most is a teremben vagyunk, nekünk az a feladatunk, hogy kezeljük ezt a helyzetet, hogy csak magukra és a gyakorlatokra koncentráljanak. Zóját várjuk holnap, megpróbáljuk mindenben segíteni, hogy ki tudja próbálni az itteni szereket. Nincs könnyű helyzetben, hiszen egy napja van arra, hogy akklimatizálódjon a szerekhez, felvegye a ritmust, de tapasztalt, jó versenyző, így remélem, megoldja" - utalt arra Draskóczy Imre, hogy a női selejtezőt vasárnap rendezik Párizsban.