Egyesek szerint stratégiai céllal időzítették az olimpiára a lovassport-botrányokat

Nem volt elég a botrányos argentin-marokkói focimeccs, illetve a britek műlovagló olimpiai bajnoka, Charlotte Dujardin ostorozós videójának közlése, immár egy osztrák olimpikonnak is meggyűlt a baja a törvénnyel.

Max Kühner osztrák olimpiai éremesélyest egy német ügyész azzal vádolta meg, hogy egy rúddal ütötte egy ló lábait annak jobb teljesítményéért. Ezért a világranglista 3. helyén álló Kühner ellen Münchenben eljárás indult a Német Állatjóléti Törvény megsértése miatt.

A technikának, amelyet ugratási gyakorlatoknál alkalmaznak, még saját neve is van, és az a lényege, hogy egy bottal ütik a ló lábát, hogy az magasabbra ugorjon. Ez azonban tavaly május óta törvénysértő Németországban.

Maga Kühner és az Osztrák Lovagló Szövetség is tagadta a vádat. Utóbbi azt közölte, hogy a „versenyző hozzáállása a lovához példaértékű, és nincs ok azt feltételezni, hogy most vagy a múltban az állatjólétet sértő módszereket alkalmazott volna”. Kühner egy bajor városban üzemeltet lovassportcentrumot, és 2008-ban egy névtelen feljelentés érkezett ellene, miszerint egy drót segítségével kényszerítette a lovát „óvatosabban ugrani”. Az akkori vizsgálat csak „kisebbrendű vétkességet” állapított meg.

A briteknél mindössze egy nappal korábban tiltották el az egyik legnagyobb hazai reménységet, a hatszoros olimpiai bajnok Charlotte Dujardint. Egy négy, más állítások szerint két éve felvett videón azt látni, hogy rövid idő leforgása alatt huszonnégy alkalommal csap meg ostorral egy lovat, miközben egy 19 éves lovaglót oktat. Dujardin maga mondott le az olimpiai szereplésről és azt mondta „mélységesen szégyelli magát amiért hibás döntéseket hozott”.

Someone is laughing in this video of #CharlotteDujardin whipping her pupil’s horse. That’s the equestrian industry in a nutshell. It’s the Sir Mark Todd scandal all over pic.twitter.com/BJcGfFCNbZ