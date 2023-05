Szakértő: érezhetően más ország lett Szerbia, mint a lövöldözések előtt volt

Németh Ferenc szerint sikeresnek tekinthető a szerb belügyminisztérium által meghirdetett kampány, miután a legfrissebb adatok szerint már 9600-9700 fegyvert szolgáltattak be az erre jogosult hatóságokhoz. A szakember egyetértett azzal, hogy Szerbiában alapvető probléma, hogy a 90-es évekből rengeteg fegyver maradt úgymond a háztartásokban, a május eleji lövöldözéseket azonban nem ebből az időszakból származó, hanem más forrásból beszerzett fegyverekkel követték el.

Remélhetőleg az önkéntes fegyverbeszolgáltatási kampány, ha csak részlegesen is, de ezt is orvosolni fogja

– jegyezte meg a Magyar Külügyi Intézet kutatója.

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, Aleksandar Vucic szerb elnök a május 3-i iskolai lövöldözés után javaslatot tett arra, hogy a büntethetőség korhatárát a nemzetközi példák alapján Szerbiában is 14-ről 12 évre csökkentsék.

Ennek társadalmi fogadtatását illetően Németh Ferenc úgy fogalmazott: a múlt héten pár napot Szerbiában töltött, és a saját benyomása az, hogy nem abba a környezetbe tért vissza Belgrádban, mint a lövöldözések előtt. Érthető mód, mindennapos téma lett a tragédia és annak fogadtatása, ami az emberek pszichéjét alapvetően megviselte. A kormány által tervezett, vagy már végre is hajtott intézkedéseket a lakosság – és persze az ellenzék – kritikusan fogadta, mondván, hogy azok csak látszatintézkedések.

Ennek nyomán egy tüntetéshullám is végigvonult Szerbián, próbálva felhívni a figyelmet, hogy a probléma gyökere az, hogy a média, illetve az állami szervek is sokszor erőszakra buzdítanak, és ezen kellene alapvetően változtatni, hogy ne következzen be olyan tragédia, mint ami pár hete megtörtént két ízben is – magyarázta a szakértő.

