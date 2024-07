Élő: A 2024-es párizsi olimpia megnyitója

Párizsban esik az eső, mondhatnánk, eddig minden „illetékes” teljesítette az ígéretét. A versenyzők már hajóra szálltak, a megnyitó első számú helyszíne a Szajna, Párizs fő folyója. Nem kevesebb, mint másfélmilliárd néző szeme szegeződik Párizsban és a tévék előtt a látványos történésekre.

A szervezők jó néhány kérdésre, jó néhány szereplő személyét illetően nem árulták még el a választ, ez is fokozza az izgalmakat.

A nagyvilág televíziónéző egyelőre azt látják, hogy Zinédine Ziidane, a francia futball, a francia sport egyik legendája egy előre felvett klipben fut a fáklyával, majd átadja azt a metróban kisgyereknek, akik patkányok és koponyák között a csatornában folytatják az utat (elég bizarr…), majd egy fantom a csónakba fogadja őket.

Thomas Bach, a NOB elnöke és Emmanuel Macron köszöntötte „élőben” a helyszínen lévőket.

Közben készülnek a zászlóvivők is. LeBron James lesz az Egyesült Államoké.

Hajókon érkeznek a delegációk. Elsőként a görögök, a hagyományoknak megfelelően. A következő a menekültek olimpiai csapata, 2016 óta létezik ilyen csapat, 37 sportolóval. A színésznő, Michelle Yeoh, aki a helyszínen van, támogatásukra szólított fel.

''I have asked everyone at the Opening Ceremony of the Paris 2024 Olympics to please show their support for the Refugee Olympic Team. Now, I ask all of you! Please share your heart and support the team.''



