Meglehetősen súlyos állításokat sorolt fel a Fox News Sunday műsorában Rochelle Walensky, az amerikai járványügyi hivatal, a CDC igazgatója vasárnap.

"Nem tudom megmondani, mennyi oltásunk van, és ha nem tudom megmondani önnek, akkor nem tudom elmondani a kormányzóknak és az állami egészségügyi tisztviselőknek sem"

- fogalmazott.

„Ha ők nem tudják, hogy mennyi oltást kapnak, akkor nemcsak ezen a héten, hanem a jövő és az azt követő héten sem tudnak tervezni. Nem tudják kiszámítani, hány oltópontot hozzanak létre, hogy mekkora szakszemélyzet kell a vakcinák beadásához, és azt sem, hogy hány embert és mikorra hívjanak be" - folytatta.

Nehéz örökség

Véleménye szerint ez az előző elnök, Donald Trump adminisztrációja által rájuk hagyott problémák halmazára mutat rá. Az igazgató elismerte azt is, hogy gyorsabban kellene zajlania az amerikai vakcinázásnak, írja a CNBC, ugyanakkor folyamatos ellátási hiánnyal kell szembenézniük. Azt reméli, Biden elnökségének első száz napját követően már jobb lesz a helyzet, és amint a Janssen (a Johnson&Johnson gyógyszerdivíziójának) oltása is elérhetővé válik az USA-ban, még jobb helyzetbe kerülnek.

"Reméljük, hogy nagyobb mennyiségben áll majd oltás a rendelkezésünkre, és akkor sikerült felgyorsítanunk a vakcinázást" - mondta Walensky.

A 100 millió csak a kezdet

Ron Klain, a Fehér Ház kabinetfőnöke szerint a nehéz örökséget Trump adminisztrációjától kapták: a tömeges immunizációt megkezdő előző kormányzatnak nem volt valódi oltási terve.

Klain azt nyilatkozta az MSNBC-nek, hogy a kórházak és idősotthonok falain belül zajló vakcinázásról gyakorlatilag semmilyen elképzelésük nem volt, Biden adminisztrációja így vette át az ország vezetését.

"Az oltást eljuttatni az emberekhez: ez a mi nagy feladatunk, ebben maradt le az ország" - fogalmazott.

Anthony Fauci egészségügyi főtanácsadó, aki már a Trump-érában is betöltötte ezt a feladatot, azt mondja, a Biden-féle 100 nap alatt 100 millió adagnyi vakcina beadását előirányzó terv csak a kezdet. Reális célnak, nem plafonnak, hanem a padlónak nevezte.

"Kihívás lesz, de teljesíthető"

- fogalmazott.

Tízmilliókat immunizálnak

Eddig 22 millió adag oltást adtak be az USA-ban, ami messze alulmúlja a vártakat. A Biden tervében szereplő 100 millió adag 67 millió ember beoltását jelenti, mivel egy- és kétadagos vakcinákat egyaránt terveznek használni.

Mindeközben egyre komolyabbak a félelmek Amerikában afelől, hogy a frissen megjelent vírustörzsekkel szemben nem lesz olyan hatékony az oltás, mint az eredetileg globálisan elterjedt variánssal szemben. A CDC vezetője szerint fontos, hogy mindenki beoltassa magát, amint teheti, mivel az újabb variánsok kialakulásának a fertőzésszám folyamatos növekedése adja a legjobb táptalajt.

Ahogyan az lenti, frissülő grafikonunkon is látható, az USA-ban jelenleg is bőven 100 ezer fő felett van a napi új fertőzöttek száma, és a tesztelési arányok is fölötte vannak a WHO által ajánlott öt százalékos küszöbnek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd