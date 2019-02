Gyenge évre számítanak a magyar méhészek

Tavaly a napraforgó-virágzás idején történt jelentős méh­pusztulás, de a mézharmat is tizedelte méhcsaládokat. A megyei elnök hangsúlyozta, hogy a méhek haszna nem csupán a méztermelés, hanem a haszonnövények, köztük a gyümölcsfák beporzásának mintegy 80 százalékát is ezek a háziállatok végzik - írja a Hajdú Online.

A legyengült méhcsaládok a repce-, de még az akácvirágzásra sem tudnak felerősödni. Emiatt gyenge évnek néznek elébe a megye méhészei – mondta a lapnak Király László.

A méz gyenge piaci pozíciója is gondot jelent szerinte. A kínai, méznek nevezett terméket említi a legfőbb problémaként, de az igen olcsó, ám jó minőségű ukrán méz is gondot jelent a hazai méhészeknek. A magyar mézet nagy tételben és leginkább javítóméznek tudják csak eladni.

A szakember említést tett Erdős Norbert európai parlamenti képviselőnek a magyar méz védelmében benyújtott beadványáról is, amelyről egyelőre nincs visszajelzés.

Méhpusztulás

A méhpusztulás évről évre visszatérő, országos jelenség. Fontos a méhészek szaktudása, hiszen megfelelő szakmai fogásokkal a méhállomány állapota, fejlődése javítható. Az, hogy a legyengült méhcsaládok közül mennyi pusztul el, csak márciusban, áprilisban lesz majd egyértelmű, amelyet az elkövetkező időjárás is nagyban befolyásol – tájékoztatta a lapot az Agrárminisztérium, kiegészítve azzal, hogy a múlt évi méhpusztulást követően a Nébih az egyedi esetek kivizsgálásán túl egy átfogó vizsgálatba kezdett. Annak elemzése még tart, illetve további vizsgálatokra van szükség.

Az agrártárca azt is közölte, hogy a mézet ma világszerte igen nagy mennyiségben hamisítják; erre egy külön iparág fejlődött ki, amely újabb és újabb módszereket vet be. A vásárlók számára – amennyiben valódi mézet szeretnének fogyasztani – a megoldás a tudatos vásárlás erősítése lehet, ennek legfontosabb eleme az, ha csak megbízható forrásból származó mézet szereznek be.

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program eredményeképp az elmúlt hat évben a magyar méhészet mintegy 40 százalékkal több forrást használhatott fel. Az ágazat támogatása folytatódik. A korábbi támogatási időszakra megállapított forráskeret változatlan formában fennmarad 2022-ig. Az Agrárminisztérium eddig is hathatósan segített a kínai méz hazai üzletekből történő visszaszorításában, valamint a harmadik országokból érkező mézek szigorú nyomon követésében.

Nyitókép: Mohai Balázs