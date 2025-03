Beperelte a Szabad Európa a Trump-adminisztrációt a finanszírozás leállítása miatt

Az 1949-ben a kommunista elnyomás alatt élő kelet-európaiak elérésére létrehozott Szabad Európa Rádió kedden beperelte fenntartóját, a U.S. Agency for Global Mediát (USAGM) , amiért annak vezetősége Donald Trump amerikai elnök utasításának megfelelően visszatartaná a működésükhöz szükséges forrásokat - írja a Deutsche Welle híradása nyomán az Index, hozzátéve, hogy az ügyet Washington D. C. kerületi bíróságán tárgyalják majd.

Donald Trump szombaton írta alá a rendeletet, amellyel utasította a Szövetségi Kormányt 7 kormányügynökség leépítésére. A leépítendő állami szervek közt szerepel a Szabad Európa Rádió felügyeletét ellátó U.S. Agency for Global Media is. Az ügynökség a Szabad Európán kívül több olyan országban is üzemeltet médiumot, ahol nincs szabad sajtó.

A rendelet miatt ezek létezése is veszélybe kerülhet, a fő célpont azonban a Szabad Európa, ugyanis Elon Musk, a Kormányhatékonysági Hivatal (DOGE) vezetője szerint "Európa már szabad".

Az intézkedés kiegészítése Donald Trump elnök bürokráciacsökkentő programjának. A korábbi megszorítások több más kormányhivatal mellett a nemzetközi segélyeket elosztó USAID-et és az oktatási minisztériumot is súlyosan érintették.

Stephen Capus, a Szabad Európa ügyvezető igazgatója csütörtökön a Deutsche Wellének azt nyilatkozta, hogy "a kongresszus által jóváhagyott források visszatartása törvénytelen cselekedet", illetve hangsúlyozta, "itt az ideje, hogy kiadják a pénzeszközöket, és annak is, hogy végre tiszteletben tartsák [a Szabad Európa] munkáját, amely az Egyesült Államok és közönségünk számára is létfontosságú"

Az ügyvezető igazgató szerint a Szabad Európa munkája ma is kulcsfontosságú, akárcsak a hidegháború idején, mert az orosz propaganda és dezinformáció most is elárasztja Európát és Moszkva így szerez befolyást.

Magyarországon 1950-ben kezdte el adását a Szabad Európa Rádió, eleinte New Yorkból, majd Münchenből sugározva, a pártállam pedig folyamatosan igyekezett zavarni az adást. A magyar nyelvű sugárzás 1993-ban szűnt meg, majd 2020-ban alakult újjá újmédiás tartalomgyárként és híroldalként, immáron prágai központból, de magyar szerkesztőséggel. Hazánkon kívül 22 másik országban működik még, 26 különböző nyelven.