A gyógyulásukat szolgáló készítmény pusztítja a méheket

Kiderült, hogy a gyógyhatásúnak gondolt termék jó néhány gyártási tétele szipronillal szennyezett, mely egy rovarirtó hatóanyag, ezért volt szükség a kivonásra – mondta az InfoRádiónak Nemes-Terényi Melinda, a Nébih Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága Gyógyszer-engedélyezési Osztályának vezetője. Ezt az anyagot azért adták a méheknek, hogy a Varroa-atkával szembeni védekezésüket segítse.

A szakértő szerint a méhcsaládok pusztulása nagy valószínűséggel az Oxxovar-készítmény alkalmazásával függ össze.

ezért is vizsgálták meg a gyógyszert. Nemes-Terényi Melinda tájékoztatott: a vegyületet ősz végén, télen szokták alkalmazni, zárókezelésként.

A Nébih minden méhészt tájékoztat a készítmény alkalmazásának veszélyeiről, a terméket pedig visszavonják a piacról, így a fel nem használt termékeket a forgalmazóknak vissza kell hívniuk – hangsúlyozta az osztályvezető.

Mi az a Varroa-atka?

A Varroa-atka világszerte, minden méhcsaládban előforduló betegség, nagyon nagy veszteséget tud okozni. Magyarországon 1978-ban jelent meg. Az állat főként az általa terjesztett kórokozók miatt veszélyes. Az atka szabad szemmel is látható, a méhek testére tapadva a rovar testnedvét szívja. A fiasítást is károsítja: a lárvákat és bábokat is károsítja, amelyek így fejlődésükben visszamaradnak és nem lesznek hosszú életűek. Nemes-Terényi Melinda hangsúlyozta: számos gyógyhatású készítmény áll rendelkezésre a parazita elleni védekezéshez.