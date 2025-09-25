ARÉNA
2025. szeptember 25. csütörtök
Nyitókép: Forrás: Facebook/Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Kikerekedett a szemük a román kisbusz tartalma láttán

Infostart / MTI

A járműben a sofőr mellett nyolc utas ült, akik azt mondták, hogy Romániából Olaszországba tartanak; a raktérben az utasok poggyászai mellett különféle csomagok is voltak, ezért a járőrök úgy döntöttek, hogy néhányat átvizsgálnak.

Több mint 4,4 kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök egy román kisbuszban, amelyet az M7-es autópályán ellenőriztek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön.

Két ellenőrzött kartondobozból kábítószergyanús anyag került elő, a teszt alapján marihuána.

A rendőrök az intézkedést átvették, az esetet büntetőeljárás keretében vizsgálják - áll a közleményben.

