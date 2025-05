Hatan életveszélyes sebesülést szenvedtek, három ember állapota súlyos, hárman könnyebben sebesültek meg - közölték a mentők. A rendőrség közölte, hogy gyanítottként egy 39 éves nőt vettek őrizetbe, aki válogatás nélkül támadt emberekre a 13-as és a 14-es vágány közötti peronon. A rendőrség vizsgálja az erőszakcselekmény körülményeit és a támadó indítékait.

A hamburgi főpályaudvar az egyik legforgalmasabb közlekedési csomópont Németországban.

STABBING in HAMBURG - 12+ Injured

Suspect in custody, unknown if deaths occurred.



A man can be heard in the video below stating "Hamdullah" which means "All praise is due to Allah."



The suspect appears to be white, unknown motive at this time.