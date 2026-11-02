„Ezért Felcsút” – Orbán Viktor hosszú cikket írt

A kormány interaktív diagramokon, térképen és táblázatban foglalta össze a társasági adóból (tao) származó sporttámogatások adatait és kedvezményezettjeit itt, a kormányzati portálon. Kiemelték, hogy a rendszer az év végén megszűnik, helyette a kormány 2027-től közvetlen költségvetési támogatást ad. Az elmúlt 11 évben, a 2015-16-os idénytől kezdve összesen 1408 milliárd forintnyi támogatási igazolást adtak ki. A Puskás Akadémia, amely legalább 45 milliárd forintot kapott, „meglehetősen megtévesztőnek" nevezte a térképet.

Most Orbán Viktor volt miniszterelnök, a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója egy hosszú cikket közölt a Puskás Akadémia honlapján „Ezért Felcsút” címmel. Ebben többek között azt írja: „Kezdjük ott, hogy a Puskás Akadémián számonkért taopénzek – a teljes magyar sportban felhasznált taoforrások 2-2,5 százaléka – nem állami támogatások. Nyereséges magáncégek felajánlásai, amelyekre a futballszövetség által jóváhagyott szakmai programokkal kellett pályázni.”

A volt kormányfő szerint „már akkor Felcsúton zajlottak a legnagyobb fejlesztések a labdarúgó-utánpótlásban, amikor a politikai családunk még ellenzékben volt. Még az előtt, hogy 2010-től az állam végre közvetlenül, pénzzel és jogalkotással is támogatni kezdte a futballakadémiákat és a sportegyesületeket.”

Orbán Viktor úgy fogalmaz: „minden klub minden támogatást megkapott a fejlődéshez, a szakmai munkához. De ettől még a tény tény marad, hogy Felcsúton az elsők között, már évekkel 2010 előtt létezett és dolgozott, épült és bővült a labdarúgó-akadémia. Egészen pontosan másodikként az országban, az MTK után. 2006-ban tisztelettel kértük és meg is kaptuk Puskás Ferenc és a felesége engedélyét a legnagyobb magyar labdarúgó nevének felvételéhez (amelyre egyébként senki más nem tartott addig igényt). Ez a tény is jelzi, hogy nem helyi vagy regionális kezdeményezésként, hanem már akkor a teljes magyar futball megújításának az igényével és ígéretével léptünk föl.”

A volt kormányfő érvelése szerint „Ma már az A- és az U21-es válogatott keretek 20-25 százalékát alkotják a nálunk nevelkedett labdarúgók. Jelképes erejű, hogy 44 év után az első magyar részvétellel zajló Európa-bajnokságra 2015-ben Oslóban a válogatottunkat a mi játékosunk, Kleinheisler László „lőtte ki”. ... Vagy említhetném az angolok elleni, történelmi 4–0-s győzelmet Wolverhamptonban, 2022-ben. A négy magyar gólból hármat Puskás-akadémisták – Sallai Roland és Nagy Zsolt – szereztek. Vagyis mi mindig a magyar futball egészének neveltük a játékosokat.”

Zárásként azt írja Orbán Viktor: „Röviden tehát: a Felcsúton felhasznált taoforrásokból az egész nemzet gyarapodott. Minden magyar futballszurkoló örömére igyekszünk végezni a munkánkat. Már 2006-tól működött itt az a műhely, az az utánpótlásközpont, amely Puskás Ferenc jóváhagyásával, az ő örökébe lépve aztán a magyar labdarúgás megújításának a motorja és sikeres központja lett. Tehát ezért Felcsút.”