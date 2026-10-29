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A Puskás Akadémia által közreadott felvételen az április 21-én felavatásra kerülő felcsúti Pancho Aréna 2014. április 11-én.
Nyitókép: MTI/ifj. Döme László

Megtévesztő a tao-térkép a Puskás Akadémia szerint

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Puskás Akadémia "meglehetősen megtévesztőnek" nevezte azt a tao-térképet, melyben a Miniszterelnökség a társasági adóból (tao) származó sporttámogatások adatait és kedvezményezettjeit foglalta össze.

„Az adatok nem kellően árnyalt és manipulatívan csoportosított közzététele éppen hergelésre alkalmas, nem véletlen, hogy a média a legtöbb esetben úgy interpretálja a térkép közzétételét, hogy a Puskás Akadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány 15 év alatt mintegy 45 milliárdos támogatását emeli ki” – olvasható a labdarúgóklub honlapján.

A felcsúti egyesület szerint „egyáltalán nem sportszerű” azt elhallgatni, hogy a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia ezekből a forrásokból a Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer további tíz sportszervezetét is támogatta.

A Puskás Akadémia a külhoni magyar sportközösségek magas szakmai színvonalú utánpótlás-nevelő munkáját segítette tao-milliárdokkal – szögezte le csütörtöki közleményében a klub, amely azt is hangsúlyozta, hogy a Pancho Aréna tao-forrásokból épült, míg a többi nagy egyesület stadionja központi költségvetési támogatásból létesült.

A Puskás Akadémia szerint az eredmények visszaigazolják a befektetéseket, ugyanis az egyesület tíz játékost adott a magyar válogatottnak, négyet a női nemzeti együttesnek, a nagy sportklubok közül egyedüliként tart fenn saját középiskolát, illetve évek óta vezeti a Magyar Labdarúgó Szövetség produktivitási listáját.

A kormany.hu/sporttao oldalon látható összegzésben meg lehet találni, hogy az elmúlt 11 évben, a 2015/16-os idénytől kezdve ki és mennyi tao-támogatást kapott. Ebben az időszakban összesen 1408 milliárd forintnyi támogatási igazolást adtak ki.

A Kormányzati Kommunikáció szerdai közleménye szerint az összesített adatok – amelyek különböző szövetségi és minisztériumi forrásokból eddig is elérhetőek voltak – a kiadott igazolások értékét mutatják, nem a ténylegesen megérkezett vagy elköltött pénzt. Azt sem lehet megállapítani ezekből a listákból, hogy a támogatás végül ténylegesen a feltüntetett klubhoz jutott-e el, mivel a szövetségek és az akadémiák a kapott forrást továbbadhatják más szervezeteknek is.

Hangsúlyozták: a közzététel célja nem ezeknek a szervezeteknek a megbélyegzése, hanem a tao-támogatási rendszer átláthatóvá tétele.

A kormány úgy döntött, 2027-től megszünteti a sport tao-rendszerét, helyette közvetlen költségvetési támogatást juttat a sportszervezeteknek, hogy olyan támogatási rendszer jöjjön létre, amelyben követhető lesz, hová kerül a közpénz, és számonkérhető lesz, hány gyereknek teremt sportolási lehetőséget, és milyen körülményeket biztosít a felkészüléshez.

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Kezdőlap    Belföld    Megtévesztő a tao-térkép a Puskás Akadémia szerint

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