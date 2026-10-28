1408 milliárd forint ment tao-támogatásra – térképen mutatja be a kormány

A Kormányzati Kommunikáció közleménye szerint a kormany.hu/sporttao oldalon látható összegzésben meg lehet találni, hogy az elmúlt 11 évben, a 2015-16-os idénytől kezdve – az elektronikus rendszerben onnantól kezdve jól dokumentáltak az adatok – ki és mennyi tao-támogatást kapott.

Ebben az időszakban összesen 1408 milliárd forintnyi támogatási igazolást adtak ki.

„Az adatbázist a kormány azért hozza nyilvánosságra, mert fontosnak tartja, hogy a közpénzzel egyenértékű adókedvezményből származó források átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikai befolyástól mentesen jussanak el a sportszervezetekhez. Az interaktív diagramokon, térképen és táblázatban bárki megnézheti, ki mennyi támogatást kapott, milyen forrásból, és honnan származik az információ” – olvasható a Kormányzati Kommunikáció közleményében.

A sportági szövetségek és a minisztériumok nyilvános programlistái alapján a hat látvány-csapatsportág –

labdarúgás,

kézilabda,

kosárlabda,

vízilabda,

jégkorong,

röplabda

– támogatásait dolgozták fel, tizenegy támogatási időszakra. Összesen 28 712 sornyi adatot vizsgáltak át, melyekből az átfedések kiszűrése után 28 688 önálló program és 3119 kedvezményezett volt megállapítható. A listán szereplő 3367 szervezet esetében a támogatás-igazolás kiállítása megtörtént, míg 240 esetben nem megállapítható a konkrét támogatáshoz kapcsolódó anyagi támogatás.

A közlemény szerint az összesített adatok – amelyek különböző szövetségi és minisztériumi forrásokból eddig is elérhetőek voltak – a kiadott igazolások értékét mutatják, nem a ténylegesen megérkezett vagy elköltött pénzt. Azt sem lehet megállapítani ezekből a listákból, hogy a támogatás végül ténylegesen a feltüntetett klubhoz jutott-e el, mivel a szövetségek és az akadémiák a kapott forrást továbbadhatják más szervezeteknek is.

Ahogy fogalmaznak, az adatok közzétételének célja nem ezeknek a szervezeteknek a megbélyegzése, hanem a tao-támogatási rendszer átláthatóvá tétele, valamint azon eseteknek a kiszűrése, amelyeknél a felhasználás és az elszámolás körülményei további vizsgálatot indokolnak.

A közlemény összegzése szerint

a sport-tao-támogatások rendszere több tekintetben nem váltotta be a hozzá fűzött várakozásokat, társadalmi megtérülése pedig nem állt arányban a ráfordított közpénz mértékével.

Bár a sport-tao megoldást nyújtott a rendszerváltás után eltűnt vagy leromlott sportingatlanok számbeli és minőségi pótlására, a létesítményszám drasztikus növekedése problémát okoz a fenntarthatóság terén.

„Ezért a kormány úgy döntött, 2027-től megszünteti a sport-tao rendszerét, helyette közvetlen költségvetési támogatást juttat a sportszervezeteknek. Olyan támogatási rendszer jön létre, amelyben követhető lesz, hová kerül a közpénz, és számonkérhető lesz, hány gyereknek teremt sportolási lehetőséget, és milyen körülményeket biztosít a felkészüléshez” – áll a közleményben.