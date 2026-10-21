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Szentkirályi Alexandra, a testület fideszes elnöke, Hornyák Judit, a bizottság munkatársa, Radnai Márk, a testület Tisza párti alelnöke és Rost Andrea, a testület Tisza párti alelnöke (b-j) az Országgyûlés mûvelõdési bizottságának ülésén az Országházban 2026. október 21-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Nem hallgatta meg a közmédia vezérigazgatóját a művelődési bizottság

Infostart / MTI

Nem hallgatta meg a közmédia vezérigazgatóját szerdai ülésén az Országgyűlés művelődési bizottsága, miután a testület tiszás tagjai megszavazták a napirendi javaslat ilyen értelmű módosítását; a változtatásra hét tag mondott igent, három nemet.

Az ülés kezdetén Hende Máté (Tisza) úgy nyilatkozott: továbbra is fenntartják azon álláspontjukat, hogy a tájékoztatás akkor hangozzon el, amikor az átvilágítási folyamat lezárult és a vezérigazgató munkája véget ért.

Azzal érvelt, hogy egy céges audit eredményeiről a folyamat lezárulta után adnak tájékoztatást. A politikus hangsúlyozta: nem a bizottság, hanem annak elnöke hívta meg az ülésre a vezérigazgatót.

Horváth András, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az ülésen közölte: a közmédia transzparensen működik, és a bizottság rendelkezésére fognak állni tájékoztatásukkal.

Szentkirályi Alexandra (Fidesz), a testület elnöke azt hangsúlyozta: előző, hétfői tanácskozásukon jelezte, hogy a következő ülések valamelyikére meghívja a közmédiavállalat vezetőjét, és akkor nem tapasztalt ellenkezést.

Jelezte: nemcsak az eljárás végén, hanem a folyamat során is szeretnének felvilágosítást kapni a közmédiában zajló folyamatokról, különösen, hogy nem okvetlenül kedvezőek az intézményben történtekről megjelenő, elbocsátási és felfüggesztési hullámról szóló hírek.

Hozzátette, a társaság vezetőjének ülésen való részvétele azt mutatja, hogy a vezérigazgató „nem ugrana el a kérdések elől”.

Radnai Márk (Tisza), a bizottság alelnöke hangsúlyozta, a vezérigazgatót a munka lezárulta után kell meghallgatni, kiemelve, hogy jelenleg a „propagandagyár” leépítése zajlik a közmédiában.

Július 2-én jelölte ki Horváth Andrást a közmédiát összefogó két társaság – a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) – átmeneti vezetésére az Országgyűlés művelődési bizottsága. A vezetőt a Tisza Párt javasolta a tisztségre. A módosított médiatörvény alapján a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap július 26-án beolvadt a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, amely az MTVA általános jogutódjává vált.

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Kezdőlap    Belföld    Nem hallgatta meg a közmédia vezérigazgatóját a művelődési bizottság

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