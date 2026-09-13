ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.55
usd:
313.44
bux:
152518.27
2026. szeptember 13. vasárnap Kornél
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy tanuló egy papírra ír valamit egy iskolai padon.
Nyitókép: Unsplash

Mester Márk: így készülhet fel a középiskolai felvételire diák és szülő egyaránt

InfoRádió

A nyolcadikos diákokra és családjaikra már ősszel fontos döntések és határidők várnak. A felvételi menetéről és a hatékony felkészülésről Mester Márk, a Jójegy oktatási startup társalapítója beszélt az InfoRádióban.

Megkezdődött a felkészülés a 2027-es középiskolai felvételire.

„Persze az a legjobb, ha már nyáron elkezdik a felkészülést a diákok, elsősorban azért, mert nagyon sokan az első félévre, vagy akár az őszi-téli szünetekre hagyják a tényleges felkészülést. Viszont év közben a nyolcadikos tananyaggal is haladni kell, ami megterheli őket mentálisan és idő szempontjából is” – mondta az InfoRádióban Mester Márk, a Jójegy oktatási startup társalapítója.

Mint mondta, a cégnél ezért is szokták javasolni, hogy még ha nem is végzik el a teljes felkészülést a diákok nyáron, legalább valamennyit haladjanak vele, mert legfőképpen az ismétlésben segít, másrészt pedig akkor tudnak a leghatékonyabban tanulni, ha van rá idejük és nyugodt környezetben tehetik ezt. Ettől függetlenül a Jójegy sok diákja készül fel a felvételire nagyok sikeresen mindössze a téli szünet alatt – jegyezte meg.

Mester Márk kijelentette,

ő mindig azt javasolja a tanulóknak, hogy hagyjanak bőven időt, mert bárki közbejöhet, például egy váratlan stresszhelyzet, egy ismeretlen tananyag, nehezebben befogadható rész.

Kiemelte, a legjobb, ha a diák már az őszi szünetet is „megnyomja” erőteljesebb felkészüléssel.

A startup társalapítója a halogatóknak azt javasolja, hogy legkésőbb a téli szünetben, karácsony és szilveszter között feküdjenek neki a dolognak, mert ha nem tesznek bele elegendő energiát a felkészülésbe, akkor hatalmas hátránnyal fognak indulni.

Az egyik legfontosabb időpont ősszel, november 16-án lesz, amikor az Oktatási Hivatal közzéteszi azon intézmények listáját, ahol meg lehet majd írni a középiskolai felvételit

– szögezte le Mester Márk. Mint mondta, ez azért fontos, mert a tanulók ekkor átnézhetik ezt a listát, és kiválaszthatják belőle azt az iskolát, ahová a legkényelmesebben el tudnak jutni megírni a tesztet január 23-án. Hangsúlyozta: ennek nem kell feltétlenül annak az iskolának lennie, amit a gyermek később az első helyen megjelöl.

A másik nagyon fontos időpont december 1., ameddig jelentkezni lehet a központi írásbeli felvételire,

azaz körülbelül két hét áll rendelkezésre ahhoz, hogy a diákok és a szülők átgondolják, melyik intézmény lenne a megírásra a legalkalmasabb, ahová nyugodtan, kényelmesen meg tudnak érkezni a vizsga napján.

A felkészülés során leggyakrabban elkövetett hibák kapcsán Mester Márk először a szülők oldaláról járta körül a dolgot. Mint mondta, gondviselőként talán a legártalmasabb, amit elkövethetünk, az a diák sürgetése, hajszolása. Mivel ez az első igazi vizsgahelyzet életükben, ez már eleve nagy stressz alá helyezi őket, és ha ezt szülőként csak fokozzuk, könnyen előfordulhat, hogy bármilyen jól felkészül is a csemeténk, a felvételi írásakor le fog blokkolni.

A szakértő leszögezte: érthető, ha a a legjobb szándéktól vezérelve noszogatjuk a leendő felvételizőt, de egy ilyen felfokozott stresszhelyzetben a felkészülés során ugyanannyi idő alatt ugyanazt a tananyagot sokkal rosszabbul tudja majd befogadni. A lényeg, hogy egy támogató, viszonylag feszültségmentes környezetet hozzunk létre a gyerek számára, és ezzel már meg is tettük a legtöbbet, amivel egy szülő csak hozzájárulhat a dologhoz.

A diákok oldaláról pedig a gyakorlás hiánya szokott a legtöbbször problémát okozni. Mint mondta,

a gyerekek gyakran csak tanulnak és tanulnak, de az elsajátítottakat nem gyakorolják rendesen.

Mester Márk megjegyezte, itt nem is elsősorban a korábbi évek felvételijeinek a megírására gondol. Nemzetközi és hazai kutatások is kimutatták, hogy a tananyag saját kezű, fizikai gyakorlása segít elmélyíteni a tudást, hiszen a tanulók nem feltétlenül azzal jegyzik meg a legjobban az információkat, hogy jegyzetelnek vagy újra és újra elolvassák a tankönyvből.

Kiemelte, a Jójegynél is pont ezért fókuszálnak rengeteg gyakorlófeladat elvégzésére már a tanulás közben is, minden témakörben és azok végén. Így segítenek abban, hogy a felvételire készülő diák meg is tudja tartani a tudást, és ne csak később derüljön ki, hogy menet közben valami elcsúszott.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Mester Márk: így készülhet fel a középiskolai felvételire diák és szülő egyaránt

oktatás

felkészülés

középiskola

általános iskola

diák

központi felvételi

mester márk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ma este mindent elmond Orbán Viktor

Ma este mindent elmond Orbán Viktor

A jobboldal politikai küldetése változatlan, feladata pedig egy szuverén Magyarország megőrzése és ellenzékből történő újjászervezése – értékelte a politikai helyzetet Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a 25. alkalommal megrendezett kötcsei Polgári Piknik zártkörű rendezvényén.
VIDEÓ
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.14. hétfő, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Most érdemes figyelni! Milliárdos vételi hullám jöhet a SpaceX-ben

Most érdemes figyelni! Milliárdos vételi hullám jöhet a SpaceX-ben

Jelentősen nőhet a SpaceX súlya a Nasdaq 100 indexben, ami több milliárd dollárnyi automatikus részvényvásárlást indíthat el az indexet követő alapoknál. Elon Musk űripari vállalatának súlya az előzetes adatok szerint 1,28 százalékról 2,82 százalékra emelkedhet. A változás azért fontos, mert 1,7 ezermilliárd dollárnyi befektetés követi a Nasdaq 100-at. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb kegyetlen kávédrágulás keserítheti a magyarok reggeleit: itt az igazság, ezért fizetünk annyit egy csésze feketéért

Újabb kegyetlen kávédrágulás keserítheti a magyarok reggeleit: itt az igazság, ezért fizetünk annyit egy csésze feketéért

A 200-250 grammos őrölt kávé ára átlagosan 1640 Ft volt a boltokban, míg vendéglátóhelyen 643 Ft-ot kell fizetni egy eszpresszóért. Ennél persze jóval magasabb árakkal is találkozni.

BBC
Business Sport Travel Science
AI staff 'genuinely frightened' for humanity's future, ex-Anthropic researcher tells BBC

AI staff 'genuinely frightened' for humanity's future, ex-Anthropic researcher tells BBC

It comes as the AI firm's boss has called for the technology's development to be slowed down, citing "serious" risks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 13. 09:40
Ma este mindent elmond Orbán Viktor
2026. szeptember 13. 09:23
A paksi fenékküszöb-kérdés – ezt az írást a vízügy is ajánlotta
×
×