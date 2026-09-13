Mester Márk: így készülhet fel a középiskolai felvételire diák és szülő egyaránt

Megkezdődött a felkészülés a 2027-es középiskolai felvételire.

„Persze az a legjobb, ha már nyáron elkezdik a felkészülést a diákok, elsősorban azért, mert nagyon sokan az első félévre, vagy akár az őszi-téli szünetekre hagyják a tényleges felkészülést. Viszont év közben a nyolcadikos tananyaggal is haladni kell, ami megterheli őket mentálisan és idő szempontjából is” – mondta az InfoRádióban Mester Márk, a Jójegy oktatási startup társalapítója.

Mint mondta, a cégnél ezért is szokták javasolni, hogy még ha nem is végzik el a teljes felkészülést a diákok nyáron, legalább valamennyit haladjanak vele, mert legfőképpen az ismétlésben segít, másrészt pedig akkor tudnak a leghatékonyabban tanulni, ha van rá idejük és nyugodt környezetben tehetik ezt. Ettől függetlenül a Jójegy sok diákja készül fel a felvételire nagyok sikeresen mindössze a téli szünet alatt – jegyezte meg.

Mester Márk kijelentette,

ő mindig azt javasolja a tanulóknak, hogy hagyjanak bőven időt, mert bárki közbejöhet, például egy váratlan stresszhelyzet, egy ismeretlen tananyag, nehezebben befogadható rész.

Kiemelte, a legjobb, ha a diák már az őszi szünetet is „megnyomja” erőteljesebb felkészüléssel.

A startup társalapítója a halogatóknak azt javasolja, hogy legkésőbb a téli szünetben, karácsony és szilveszter között feküdjenek neki a dolognak, mert ha nem tesznek bele elegendő energiát a felkészülésbe, akkor hatalmas hátránnyal fognak indulni.

Az egyik legfontosabb időpont ősszel, november 16-án lesz, amikor az Oktatási Hivatal közzéteszi azon intézmények listáját, ahol meg lehet majd írni a középiskolai felvételit

– szögezte le Mester Márk. Mint mondta, ez azért fontos, mert a tanulók ekkor átnézhetik ezt a listát, és kiválaszthatják belőle azt az iskolát, ahová a legkényelmesebben el tudnak jutni megírni a tesztet január 23-án. Hangsúlyozta: ennek nem kell feltétlenül annak az iskolának lennie, amit a gyermek később az első helyen megjelöl.

A másik nagyon fontos időpont december 1., ameddig jelentkezni lehet a központi írásbeli felvételire,

azaz körülbelül két hét áll rendelkezésre ahhoz, hogy a diákok és a szülők átgondolják, melyik intézmény lenne a megírásra a legalkalmasabb, ahová nyugodtan, kényelmesen meg tudnak érkezni a vizsga napján.

A felkészülés során leggyakrabban elkövetett hibák kapcsán Mester Márk először a szülők oldaláról járta körül a dolgot. Mint mondta, gondviselőként talán a legártalmasabb, amit elkövethetünk, az a diák sürgetése, hajszolása. Mivel ez az első igazi vizsgahelyzet életükben, ez már eleve nagy stressz alá helyezi őket, és ha ezt szülőként csak fokozzuk, könnyen előfordulhat, hogy bármilyen jól felkészül is a csemeténk, a felvételi írásakor le fog blokkolni.

A szakértő leszögezte: érthető, ha a a legjobb szándéktól vezérelve noszogatjuk a leendő felvételizőt, de egy ilyen felfokozott stresszhelyzetben a felkészülés során ugyanannyi idő alatt ugyanazt a tananyagot sokkal rosszabbul tudja majd befogadni. A lényeg, hogy egy támogató, viszonylag feszültségmentes környezetet hozzunk létre a gyerek számára, és ezzel már meg is tettük a legtöbbet, amivel egy szülő csak hozzájárulhat a dologhoz.

A diákok oldaláról pedig a gyakorlás hiánya szokott a legtöbbször problémát okozni. Mint mondta,

a gyerekek gyakran csak tanulnak és tanulnak, de az elsajátítottakat nem gyakorolják rendesen.

Mester Márk megjegyezte, itt nem is elsősorban a korábbi évek felvételijeinek a megírására gondol. Nemzetközi és hazai kutatások is kimutatták, hogy a tananyag saját kezű, fizikai gyakorlása segít elmélyíteni a tudást, hiszen a tanulók nem feltétlenül azzal jegyzik meg a legjobban az információkat, hogy jegyzetelnek vagy újra és újra elolvassák a tankönyvből.

Kiemelte, a Jójegynél is pont ezért fókuszálnak rengeteg gyakorlófeladat elvégzésére már a tanulás közben is, minden témakörben és azok végén. Így segítenek abban, hogy a felvételire készülő diák meg is tudja tartani a tudást, és ne csak később derüljön ki, hogy menet közben valami elcsúszott.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.