ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.52
usd:
312.15
bux:
147747.91
2026. szeptember 6. vasárnap Zakariás
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Homok és kavicsok sekély vízben.
Nyitókép: Pexels

Lényegében eltűnt a Maros, alig csörgedezik valami a makói híd alatt – képek, videó

Infostart

Szerdán elérte az eddig mért legalacsonyabb vízállást a folyó, és nem tudni, hol van még a vége. A román vízügy már kongatja a vészharangot.

Idén augusztusban többször megközelítette, sőt volt, hogy nagyon rövid ideig el is érte a Maros vízállása az eddigi legalacsonyabb szintet. Szerdán reggel viszont tartósan, négy órán át a mínusz 127 centiméteres szintnél maradt a makói vízmérce adatait óránként közlő vízügyi honlap tanúsága szerint – írja a delmagyar.hu.

A hivatalos táblázat szerint is ez a mínusz 127 centiméter a folyó Makónál valaha mért legalacsonyabb vízállása, legutóbb tavaly októberben mértek ekkorát.

A megyei lap azt írja, a makói hídnál az látható, hogy a hídlábak voltaképpen szárazon állnak, a talapzatok mellett burjánzik a növényzet, és az ottani vízmérce alja már el sem éri a vizet.

A Maros-parti strandon hasonlóan megdöbbentő a látvány, ugyanis a lejárót már kordon zárja el és a rajta elhelyezett tábla tiltja a fürdőzést. Persze nem is lenne nagyon miben: a túlparton ugyan van egy viszonylag keskeny, vízzel borított sáv, de a strand megszokott helyén ezt leszámítva száraz lábbal, homokfövenyen lehet sétálni.

A helyszínen készített fotókból összeállított galériát itt tudja megtekinteni.

Kozák Péter, az az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) igazgatója a mostani alacsony makói vízállással kapcsolatban azt mondta, legalacsonyabbként ezt hivatalosan jövőre tudják feltüntetni a honlapon. A mért vízállásokat ugyanis összevetik a közeli mércék adataival is, amelyekből kiderül, a műszer valóban pontos adatot szolgáltatott-e. Idén még biztosan a tavaly októberben mért mínusz 127 centi marad a honlapon.

Mint írják, a román sajtó arról számolt be, hogy az ottani vízügyi szakemberek szerint Arad megyében nagyon nagy a baj. Nincs utánpótlás, ugyanis a Maros valamennyi mellékfolyója kiszáradt. Maga a folyó pedig az ottani megyei szakaszán átlagosan már csak az ilyenkor megszokott vízmennyiség körülbelül harmadát szállítja.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Lényegében eltűnt a Maros, alig csörgedezik valami a makói híd alatt – képek, videó

folyó

vízhiány

maros

vízállás

kiszáradás

csongrád-csanád megye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A homok, egy kiszáradt folyó és a nyomtatók: öt kockázat, amelyre kevesen figyelnek, pedig súlyos gazdasági következménye lehet

A homok, egy kiszáradt folyó és a nyomtatók: öt kockázat, amelyre kevesen figyelnek, pedig súlyos gazdasági következménye lehet

A világgazdaság legnagyobb veszélyeit keresve könnyű az olajárra, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktusokra vagy az amerikai-kínai vámháborúra koncentrálni. A friss kockázati elemzésekből azonban egy másik kép rajzolódik ki: a következő sokkok egy része olyan hétköznapi dolgokból indulhat ki, mint a homok, Európa legfontosabb folyójának vízállása, néhány alig ismert fém vagy akár a fénymásolókba épített szoftver.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón

Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón

Az erősödő forint mellett az importőrök árpolitikája és az egyre élesebb piaci verseny is komoly szerepet játszik az árváltozásokban.

BBC
Business Sport Travel Science
US envoys set for Ukraine talks after meeting Putin in Moscow

US envoys set for Ukraine talks after meeting Putin in Moscow

Steve Witkoff and Jared Kushner leave Moscow talks with hopes for "equally productive meetings" in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 6. 06:42
Babaarcú külföldi férfi tűnt el Budapesten, mindenki őt keresi
2026. szeptember 6. 06:28
Tíz napig kerülendő az egyik fontos szegedi útvonal
×
×