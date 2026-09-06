Lényegében eltűnt a Maros, alig csörgedezik valami a makói híd alatt – képek, videó

Idén augusztusban többször megközelítette, sőt volt, hogy nagyon rövid ideig el is érte a Maros vízállása az eddigi legalacsonyabb szintet. Szerdán reggel viszont tartósan, négy órán át a mínusz 127 centiméteres szintnél maradt a makói vízmérce adatait óránként közlő vízügyi honlap tanúsága szerint – írja a delmagyar.hu.

A hivatalos táblázat szerint is ez a mínusz 127 centiméter a folyó Makónál valaha mért legalacsonyabb vízállása, legutóbb tavaly októberben mértek ekkorát.

A megyei lap azt írja, a makói hídnál az látható, hogy a hídlábak voltaképpen szárazon állnak, a talapzatok mellett burjánzik a növényzet, és az ottani vízmérce alja már el sem éri a vizet.

A Maros-parti strandon hasonlóan megdöbbentő a látvány, ugyanis a lejárót már kordon zárja el és a rajta elhelyezett tábla tiltja a fürdőzést. Persze nem is lenne nagyon miben: a túlparton ugyan van egy viszonylag keskeny, vízzel borított sáv, de a strand megszokott helyén ezt leszámítva száraz lábbal, homokfövenyen lehet sétálni.

A helyszínen készített fotókból összeállított galériát itt tudja megtekinteni.

Kozák Péter, az az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) igazgatója a mostani alacsony makói vízállással kapcsolatban azt mondta, legalacsonyabbként ezt hivatalosan jövőre tudják feltüntetni a honlapon. A mért vízállásokat ugyanis összevetik a közeli mércék adataival is, amelyekből kiderül, a műszer valóban pontos adatot szolgáltatott-e. Idén még biztosan a tavaly októberben mért mínusz 127 centi marad a honlapon.

Mint írják, a román sajtó arról számolt be, hogy az ottani vízügyi szakemberek szerint Arad megyében nagyon nagy a baj. Nincs utánpótlás, ugyanis a Maros valamennyi mellékfolyója kiszáradt. Maga a folyó pedig az ottani megyei szakaszán átlagosan már csak az ilyenkor megszokott vízmennyiség körülbelül harmadát szállítja.