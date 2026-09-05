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Nyitókép: Getty Images/

Teherautó rohant egy lengyel turistákat szállító buszba Zalában

Infostart / MTI

Hatan megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zalalövő közelében. Az utasokért kora délután érkezik a mentesítő járat.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján arról adott hírt, hogy a turistabusz és a pótkocsis teherautó a 86-os főúton, Keménfa térségében ütközött össze hajnali egy óra körül.

A lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben hatan könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is.

A zalaegerszegi hivatásos és a zalalövői önkéntes tűzoltók biztosították a helyszínt, és közreműködtek az utasok elhelyezésében. Mivel a busz működésképtelenné vált, a sértetlen utasokat a zalalövői tornaterembe szállították, ahol a továbbutazásig várakozhattak.

Czendrei Péter, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI megkeresésére elmondta: a Rédics irányából Körmend felé tartó, zarándokokat szállító autóbusz elgázolt egy, az úttesten kóborló juhot, ezért félre kellett állnia. Az út szélére húzódott, a vészvillogóját használó járművet figyelmetlenségből későn észlelte egy magyar pótkocsis teherautó sofőrje, aki a szerelvénnyel nagy erővel nekiütközött a busznak.

A szóvivő hozzátette, hogy a teherautó vezetője és a busz öt utasa könnyebb sérüléseket szenvedett.

Gyarmati Antal, Zalalövő polgármestere (független) az MTI érdeklődésére azt mondta, a hajnali órákban kinyitották a helyi általános iskola tornatermét, és az ide szállított utasoknak ellátást is biztosítottak. Délelőtt a velük utazó két lengyel pap szentmisét tartott az utasoknak, akikért várhatóan a kora délutáni órákban érkezik meg Lengyelországból az értük küldött mentesítő járat.

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Kezdőlap    Belföld    Teherautó rohant egy lengyel turistákat szállító buszba Zalában

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