Undorító, mit tett a püspökladányi vasútállomáson a férfi

A bíróság a többszörös visszaeső vádlottat 1 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte és végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.

A férfi feltételes szabadságra nem bocsátható – olvasható a Debreceni Törvényszék közleményében.

Az ítélet szerint a vádlott 2025. március 9-én 16 óra 30 perc körül Püspökladányban, a MÁV vasútállomásra ment, majd a jegyvásárlását követően leült a vasútállomás váróteremében. A férfi ott felfigyelt egy padon ülő 17 éves lányra, aki megtetszett neki.

A vádlott, aki alsónadrágot nem viselt a terem jobb sarkában elhelyezett padon ülve farmernadrágját letolta, a nemi szervét elővette és a sértettet nézve 5-10 percig önkielégítést végzett. A mit sem sejtő fiatal lány 16 óra 39 perckor felállt a helyéről és elindult a váróterem ajtaja felé, hogy elérje a Debrecenbe induló vonatot, ekkor észlelte a vádlott merev állapotban lévő nemiszervét és az általa végzett cselekményt, majd gyorsan kiszaladt a teremből.

A vádlott eközben a padról felállt és a váróterem ablakán keresztül nézte a távozó sértettet, közben folytatta az önkielégítést, amelyet a sértett is látott kívülről az ablakon át. A fiatal a peronon várakozott, majd jelezte a váróteremben történteket az ott szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevőnek, aki rádióján értesítette a történtekről az egyik kollégáját, majd a rendőrséget.

A helyszínre érkező rendőrök a vasútállomáson a férfit intézkedés alá vonták és a bűncselekmény miatt előállították.

A bíróság súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott a többszörös visszaesést megalapozó elítélésen túl is büntetett előéletűnek minősül, továbbá azt, hogy egy fiatalkorú sértett is észlelte a cselekményt. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a férfi beismerő vallomást tett.

Az ítélet jogerős.