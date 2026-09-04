ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.39
usd:
310.88
bux:
148307.14
2026. szeptember 4. péntek Rozália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Vasútállomás, illusztráció.
Nyitókép: Pixabay

Undorító, mit tett a püspökladányi vasútállomáson a férfi

Infostart

A Püspökladányi Járásbíróság 2026. augusztus 27-én hirdetett ítéletet abban az ügyben, amelynek vádlottja szeméremsértő módon viselkedett egy vasútállomás várótermében.

A bíróság a többszörös visszaeső vádlottat 1 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte és végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.

A férfi feltételes szabadságra nem bocsátható – olvasható a Debreceni Törvényszék közleményében.

Az ítélet szerint a vádlott 2025. március 9-én 16 óra 30 perc körül Püspökladányban, a MÁV vasútállomásra ment, majd a jegyvásárlását követően leült a vasútállomás váróteremében. A férfi ott felfigyelt egy padon ülő 17 éves lányra, aki megtetszett neki.

A vádlott, aki alsónadrágot nem viselt a terem jobb sarkában elhelyezett padon ülve farmernadrágját letolta, a nemi szervét elővette és a sértettet nézve 5-10 percig önkielégítést végzett. A mit sem sejtő fiatal lány 16 óra 39 perckor felállt a helyéről és elindult a váróterem ajtaja felé, hogy elérje a Debrecenbe induló vonatot, ekkor észlelte a vádlott merev állapotban lévő nemiszervét és az általa végzett cselekményt, majd gyorsan kiszaladt a teremből.

A vádlott eközben a padról felállt és a váróterem ablakán keresztül nézte a távozó sértettet, közben folytatta az önkielégítést, amelyet a sértett is látott kívülről az ablakon át. A fiatal a peronon várakozott, majd jelezte a váróteremben történteket az ott szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevőnek, aki rádióján értesítette a történtekről az egyik kollégáját, majd a rendőrséget.

A helyszínre érkező rendőrök a vasútállomáson a férfit intézkedés alá vonták és a bűncselekmény miatt előállították.

A bíróság súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott a többszörös visszaesést megalapozó elítélésen túl is büntetett előéletűnek minősül, továbbá azt, hogy egy fiatalkorú sértett is észlelte a cselekményt. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a férfi beismerő vallomást tett.

Az ítélet jogerős.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Undorító, mit tett a püspökladányi vasútállomáson a férfi

szeméremsértés

vasútállomás

püspökladány

önkielégítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A rollerektől a zebrákig: fontos közlekedési változások Szlovákiában

A rollerektől a zebrákig: fontos közlekedési változások Szlovákiában
Szeptember elsejétől szigorodtak és lényegesen átalakultak a közúti közlekedés szabályai Szlovákiában. A belügyminisztérium előterjesztése nyomán hatályba lépett törvénymódosítások a járművezetőket, a kisméretű elektromos eszközöket használókat, valamint a gyalogosokat egyaránt érintik, a jogalkotó célja pedig a közlekedés biztonságosabbá és logikusabbá tétele volt.
Megszűnhetnek a trafikkoncessziók, kötelező orvoskamarai tagság, béremelés a szociális szférában, „három csapás” az akkugyáraknak

Megszűnhetnek a trafikkoncessziók, kötelező orvoskamarai tagság, béremelés a szociális szférában, „három csapás” az akkugyáraknak

Két hét múlva várhatóan eltörlik a koncessziók jelenlegi rendszerét. Három elv mentén alakítják át a hulladékgazdálkodást, miután a kormány 90 milliárd forintnyi büntetést kell, hogy fizessen az EU-nak a Mohu mulasztásai után – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón.
 

Bóna Szabolcs: idén korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése

Az egészségügyi többletforrás csaknem felét a szakdolgozói béremelésre fordítják

Tűzifaárstopot rendelt el a kormány a lakossági vevőknek

Magyar Péter Baka András köztársasági elnökkel egyeztetett

Visszakapcsolódott Magyarország az Erasmus-programba

Magyar Péter: özönlenek a panaszok, teljes felülvizsgálat jön a hulladékgazdálkodásban

Orbán Anita: új szerepet kaphatnak a kulturális intézetek

Ciklikus, háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament

VIDEÓ
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.04. péntek, 18:00
Vadnai Jonatán
világbajnok vitorlázó
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerika sem akart kimaradni a jóból

Amerika sem akart kimaradni a jóból

Jellemzően emelkedtek az ázsiai részvénypiacok csütörtökön, miután a globális kötvényhozamok csökkenése és az olajárak stabilizálódása javította a befektetői hangulatot. Európában is többnyire emlekedést láthatunk és Amerikában is emelkednek a tőzsdék, miután esni kezdtek a kötvényhozamok, azt követően, hogy a piacok ismét elkezdték kiárazni a szeptemberi kamatemelés esélyét. Eközben viszont a piaci szereplők  már a pénteken érkező amerikai munkaerőpiaci jelentésre is figyelnek, amely további fontos jelzést adhat a Fed várható kamatpályájáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szívhatja a fogát, aki magánbölcsődébe íratná gyermekét: 2026-ban évente akár 2,5 millióra is rúghat a térítési díj

Szívhatja a fogát, aki magánbölcsődébe íratná gyermekét: 2026-ban évente akár 2,5 millióra is rúghat a térítési díj

Elképesztő, mennyibe kerülhet 2026-ban egy magánbölcsőde, Budapesten és vidéken is elszálltak az árak.

BBC
Business Sport Travel Science
Tensions flare as judge declines to remove juror in Lindsay Clancy trial

Tensions flare as judge declines to remove juror in Lindsay Clancy trial

The defence lawyer is upset after the judge decides not to remove a holdout in the triple murder case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 4. 05:30
Eltűnhetnek a kék csuklósok egy budapesti útvonalon – ez lehet helyettük
2026. szeptember 4. 05:00
Hűvösebb hajnal után ismét melegünk lehet napközben
×
×