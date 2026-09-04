Kötelező eü-kamarai tagság – Íme a részletek, változás az etikai eljárásoknál

A dokumentum egy törvénymódosító javaslat, amely az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényt érinti. Fő célja a szakmai kamarai tagság általános kötelezettségének helyreállítása minden egészségügyi szakképesítéshez kötött tevékenység esetén, így kötelezővé teszi a kamarai tagságot a Magyar Orvosi Kamarában is. Ezzel együtt visszaállítja az orvosi hivatás etikájával kapcsolatos eljárások kamarai feladatkörben való lebonyolítását.

A legfontosabb változások közé tartozik egyebek mellett, hogy az orvosi hivatás etikai ügyeit a kamara fogja lebonyolítani. Az etikai eljárások ügyintézési határideje 45 napról 60 napra nő, a tárgyalásoknál pedig elektronikus eszközöket is használhatnak.

Szintén jelentős változás, hogy a kamarai tisztségviselőket ismét négy évre választják.

Mivel a jogszabálytervezet visszaállítja a kamarai tagság kötelezettségét minden egészségügyi szakember számára, így az orvosoknak is kötelező lesz Magyar Orvosi Kamarába tartozni. A meg nem fizetett kamarai tagdíj köztartozássá válik, amit az állami adóhatóság hajt be.

A tervezett változás nemcsak a Magyar Orvosi Kamara tagjait hanem az összes egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozót érinti, beleértve orvosokat, háziorvosokat, fogorvosokat.

A változások a betegeket is érintik, igaz csak közvetetten, a magasabb szakmai színvonal és betegbiztonság révén.

A törvényjavaslat hivatalos indoklása szerint az intézkedés célja: az orvosi és egészségügyi szakmai önkormányzat helyreállítása, amely a betegbiztonság és a betegközpontú magas színvonalú ellátás alapját képezi. Ezen felül cél a szakmai kamarák köztestületi feladatainak, hatásköreinek visszaállítása és megerősítése.

A jogszabályalkotók célul tűzték ki az ágazat működésének, kiszámíthatóságának, átláthatóságának és fenntarthatóságának javítását, valamint a szakmai normák egységes érvényesítésének biztosítását is, sőt az egészségügyi ágazat jogalkotási és szakpolitikai döntéseibe történő kamarai integráció erősítését is.