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Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Elbocsátották a fóti gyermekotthon volt igazgatóját a csepeli iskolából

Infostart / MTI

A fóti gyermekotthon volt igazgatóját elbocsátották új munkahelyéről, egy csepeli általános iskolából – közölte a szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Kátai-Németh Vilmos úgy fogalmazott: „örömmel osztom meg veletek, hogy a fóti gyermekotthon volt igazgatója, aki többször is bántalmazási ügybe keveredett, és szeptembertől egy csepeli általános iskolában kezdett el dolgozni, azonnali hatállyal elbocsáttatott”.

A miniszter a feltöltött videójában elmondta: rengeteg jelzést kapott a Farkas Bertalan Általános Iskola tanulóinak szüleitől arról, hogy a fóti gyermekotthon volt igazgatója, aki bántalmazási ügyekbe keveredett, a csepeli intézményben kezdte meg az idei tanévben gyógypedagógiai munkáit.

Kátai-Németh Vilmos közölte, egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel, és azt a tájékoztatást kapta, hogy a volt igazgatót „a mai nappal azonnali hatállyal elküldték”.

A miniszter a jelzéseket megköszönve úgy fogalmazott: a gyermekeink biztonsága a legfontosabb.

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Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
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