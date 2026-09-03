Trükközni próbált a simlis sofőr – írja a police.hu, de a rendőrök nyerték az üldözéses versenyt.

„Közúti igazoltatás céljából próbált megállítani kollégánk egy fehér furgont augusztus utolsó napján Pörbölyön. Az Alsónyék irányába közlekedő autós előbb lassított és jobbra indexelt, majd hirtelen balra rántotta a kormányt és nagy sebességgel továbbhajtott” – olvasható a rendőrség honlapján.

A körzeti megbízott utána indult, megkülönböztető jelzést használva próbálta megállásra bírni a férfit. A teherautó végig nagy sebességgel haladt, a sofőr irányjelzőt elvétve használt, több veszélyes előzést hajtott végre és egyéb közlekedési kihágást is elkövetett.

„Szerencse, hogy nem történt baleset.”

Közben a rádión kért segítség is megérkezett, körzeti megbízottak, közrendvédelmi és közlekedési járőrök Szekszárdról és Bátaszékről, több ponton próbálták a száguldó furgont megállítani, és drónt is bevetettek a szökevény felkutatására.

„Mint kiderült, Decsre érve egy földes úton parkolt le, a motort le sem állítva futott be a napraforgótáblába. Az összehangolt akció keretében az autó közelében egy pécsi nőt fogtak el kollégáink, aki állította, hogy ő vezetett, de nincs jogosítványa, ezért nem állt meg. A nőnél a szonda pozitív értéket jelzett, így előállították mintavételre, később a drogtesztje is pozitív lett.”

Közben állampolgári bejelentés érkezett, hogy Őcsényben felfigyeltek egy gyanúsan viselkedő alakra, aki a személyleírás alapján lehet a furgon vezetője. A helyszínre érkező egyenruhások igazoltatták a férfit, aki az elszámoltatása során elismerte, hogy valóban ő vezette a „dobozost” úgy, hogy korábban már eltiltották engedély nélküli vezetés miatt.

„A csomagja átvizsgáláskor előkerült egy öngyújtó és egy átlátszó tégelyben fehér, kristályos anyag, amiről megállapították, hogy kábítószer. A 36 éves pécsi férfi azt is elmondta, fogyasztott a drogból vezetés előtt.”

A renitens (simlis) sofőrt előállították a Szekszárdi Rendőrkapitányságra és gyanúsítottként hallgatták ki. Egyelőre kábítószer birtoklás vétsége és vezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége miatt kell felelnie.