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Mészáros Renáta, Lőrincz Viktória, Sinka-Ács Judit.
Nyitókép: Lőrincz Vuktória/Facebook

Lemondott egy helyettes államtitkár

Infostart / MTI

Lemondott Mészáros Renáta, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára – derül ki a Magyar Közlöny hétfő este megjelent számából.

A miniszterelnöki határozat szerint - amelyet Magyar Péter távollétében miniszterelnök-helyettesként Ruff Bálint, a Miniszterelnökség vezetője írt alá - Mészáros Renáta helyettes államtitkári megbízatása a lemondására tekintettel augusztus 31-i hatállyal szűnik meg.

Mészáros Renátát Lőrincz Viktória miniszter javaslatára 2026. június 28-i hatállyal nevezték ki a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává. Feladata a területi közigazgatás modernizációjával kapcsolatos szakmai koordináció volt.

Távozásáról Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő írt a Facebook-oldalán vasárnap. Az ellenzéki politikus M. R. monogrammal utalt az érintettre, és azt állította, hogy a helyettes államtitkár már néhány héttel kinevezése után kérte felmentését, mert elégedetlen volt a minisztériumban tapasztalt viszonyokkal.

Lőrincz Viktória ezt követően megerősítette, hogy az egyik helyettes államtitkára benyújtotta lemondását, de az érintettet nem nevezte meg. A miniszter - szintén vasárnap - a Facebook-oldalán azt írta, hogy a döntés hátterében személyes okok, illetve az érintett élethelyzetében bekövetkezett változás állt.

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lemondás

helyettes államtitkár

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Mészáros Renáta már nem helyettes államtitkár

Mészáros Renáta már nem helyettes államtitkár

A Magyar Közlöny hétfő esti számából derült ki: augusztus 31-i hatállyal lemondott Mészáros Renáta helyettes államtitkár.

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