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Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Indul a tanév a hazai börtönökben is: hatezer fogvatartottnak csöngettek be

Infostart / MTI

Hatezer fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP).

Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta: az iskolakezdés a büntetés-végrehajtási intézetekben is új célokat és lehetőségeket jelent, egyre többen döntenek úgy, hogy a bent töltött időt tanulásra, fejlődésre fordítják. A fogvatartottak számára az oktatás nemcsak tudásszerzést, hanem a szabadulás utáni életre való felkészülést is jelenti: bizonyítványt, szakmát és egy újrakezdéshez szükséges kapaszkodót adhat – tette hozzá.

Elmondta: a fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett többféle szakmai képzés közül választhatnak.

A 2026/2027-es tanévben országosan előzetesen több mint hatezer fogvatartott részvételével számolnak az oktatásban. Közülük várhatóan 1770-en általános iskolai, 2589-en középiskolai képzésben, míg 1643-an szakmaképzésben vehetnek részt. Ez a létszám mintegy kétszázalékos emelkedést jelent az előző tanév adataihoz képest.

Szólt arról is, a büntetés-végrehajtási szervezet egyik fő reintegrációs célja, hogy a fogvatartottak számára minél szélesebb körben biztosítsa a tanulás és képzés lehetőségét, ezzel támogatva a szabadulást követő társadalmi és munkaerőpiaci visszailleszkedés esélyét.

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