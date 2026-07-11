Korlátozzák a hajókat, mert túl sok lett a magyar tavon

Az elmúlt években egyre nagyobb terhelés érte a tatai Öreg-tavat: nemcsak a tóparti sétány zsúfoltsága okoz feszültséget, hanem a vízfelület használata is több konfliktust hozott. Az önkormányzat ezért módosítaná a természeti értékek védelméről szóló helyi rendeletet, amellyel szigorítanák az Öreg-tó hajózását is – írja a kemma.hu.

A mai szabályozás elsősorban a motoros hajók használatára vonatkozik, de a tervezett módosítás bevonná az elektromos meghajtású vízijárműveket is ugyanebbe a körbe.

A tervezet szerint az évente kiadható engedélyek számát is meghatároznák. A gépi meghajtású – vagyis elektromos és motoros – vízijárművek esetében összesen 15 engedélyt adnának ki, míg az eseti engedélyek számát öt hajóban maximalizálnák. A szabályozás oka, hogy a tóhasználók szerint az Öreg-tó elérte azt a határt, ahol már nem lehet korlátlanul növelni a hajók számát. A város célja ezért a jelenlegi állapot fenntartása és a tó terhelésének csökkentése.

Nemcsak a hajók száma, hanem a mérete is változhat. A rendelettervezet szerint 1,5 tonnás súlykorlátozást vezetnének be, miután az elmúlt években nagyobb méretű hajó is került a tóra.