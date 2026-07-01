Tudunk-e mindent a klíma helyes használatáról? – Velkey György János az Arénában

Napok óta mindenhol csapágyasra pörögnek a klímaberendezések, de ezeknek is van egészségügyi kockázatuk, főleg, ha rosszul használjuk őket.

Velkey György János csecsemő- és gyermekgyógyász, a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy a klímaberendezéseket évente karban kell tartani, a hőmérsékletet pedig jól kell beállítani, mindkettőt épp a klímák által terjesztett betegségek megelőzése érdekében kell megtenni.

A nem karbantartott klímák aspecifikus tüdőgyulladást okoznak baktériumok által, hőségriadó esetén pedig nem 20 fokra kell állítani a klímát, hanem 26-27-re, ez is pontosan elegendő védekezés a meleg ellen.

Hogy mi legyen a gyerekszobával, arról azt mondta,

a gyerekekre fújt levegőnek nyilván megvan a direkt, túl erős hatása, úgyhogy jobb, ha indirekten hűtjük a gyerekszobákat, például nyitott ajtóval a másik szobán keresztül.

A kórházak működését is befolyásolja, hogy ilyentájt klímázni kell a betegek, de a kórházi dolgozók védelme érdekében is. Erről Velkey György János elmondta, a munka egy része áttevődik éjszakára, többen akkor is érkeznek, viszont a kórházi klímaberendezés egyáltalán nem olyan, mint az otthoni vagy az irodai, jóval speciálisabb, drágább, gyakori karbantartást igényel, amit muszáj komolyan venni, ami a műszaki személyzet részéről is komolyabb odafigyelést igényel ilyenkor; „nyilvánvalóan a pszichés terhelés és az ezzel kapcsolatos ingerlékenység is erős ilyenkor, mindannyian tapasztaljuk” – hangsúlyozta Velkey György csecsemő- és gyermekgyógyász az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült, amelyet alább megtekinthet, meghallgathat.