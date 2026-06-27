Itthon eddig még sehol sem használt babaszimulátoron gyakorolhatnak a Bethesdában

Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Bethesda Gyermekkórház skill laborjában: a hiperrealisztikus csecsemőszimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben. A 20 millió forint értékű babaszimulátort a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a Református Pályázati és Beruházási Szolgálat közreműködésével szerezte be az intézmény.

A Bethesda Gyermekkórház stratégiai igazgatója az InfoRádióban elmondta: a SimBaby Tracheostomyt úgy kell elképzelni, mint egy valós, 9 hónapos csecsemőt, minden fontos életfunkció modellezésére képes. Sok minden más mellett pislog, pupillamozgása és szívhangja van, hallhatóak a szív- és bélhangjai, lélegeztethető, légcsőkanülje cserélhető, sőt még görcsroham, keringésmegállás vagy légúti szövődmények is szimulálhatók rajta. Bese Nóra hozzátette: egy külső paraméter segítségével lehet használni a különböző beállításokat. A hallgatók és a szakdolgozók biztonságos környezetben sajátíthatják el azokat a beavatkozásokat, amelyeket korábban csak valódi betegellátási helyzetekben gyakorolhattak.

A Bethesda Gyermekkórház főigazgató-helyettese kiemelte: egy rendkívül fontos eszközről van szó, amit Magyarországon először náluk használnak és a tervek szerint az oktatásban is rendkívül fontos szerepe lesz. Köhögést és sírást is lehet szimulálni az eszközzel. „Az oktatók beállítanak egy szcenáriót, hogy milyen paraméterekkel rendelkezzen a baba, és a tanuló ápoló vagy rezidens rajta gyakorolhatja, hogy mit kell tenni egy csecsemővel.

Nagyon megnyugtató, hogy olyan valós tudással fognak rendelkezni már a kezdetekkor, amit később élesben is alkalmazhatnak”

– magyarázta Bese Nóra.

Az említett skill laborban van lehetőség gyakorolni a kezeléseket, beavatkozásokat, ami az oktatás fontos része. A stratégiai igazgató megjegyezte: hisznek abban, hogy az ápolók, akiknek a képzésére nagy hangsúlyt fektetnek a Bethesdában, a tudás által még kompetensebbek lesznek, és olyan szakápolók válnak belőlük, akikre nemcsak a gyermekek ellátásában és kezelésében, hanem az egész egészségügyben hatalmas szükség van, „az ő tudásukon múlik az egészségügy jövője”.

Bese Nóra beszélt az ápolói hiányról is, amit egy nagyon összetett kérdésnek tart. Úgy véli, több ponton is beavatkozásra van szükség, hogy legyen egyáltalán következő generáció. A Bethesda Gyermekkórház a Károli Gáspár Református Egyetemmel közösen egyedülálló ápolóképzési modellt hozott létre öt évvel ezelőtt, és

ma már mintegy 500 levelező és csaknem 100 nappali tagozatos hallgató vesz részt a képzésen.

A Bethesda Gyermekkórház stratégiai igazgatója szerint ez nagyon szép szám annak ismeretében, hogy az említett hiányhelyzet nemcsak Magyarországot, hanem a világ számos más országát is érinti. A két intézmény az ápolói programokon keresztül egyfajta életpályamodellt igyekszik megalapozni az ápolók számára, hogy a megfelelő tudásanyag megszerzésével legyen lehetőségük választani a különböző ápolói szakmák közül. A rendszeren belül van rezidens ápolói program, ami azt biztosítja az érintetteknek, hogy kipróbálhassák magukat a különböző osztályokon, és kétévnyi mentorálás után eldönthetik, hogy melyik területen szeretnének elhelyezkedni.

„Az ápolói munkakör presztízsét, tudását és kompetenciáját kell visszaadnunk, az új generációt pedig teljesen más módon kell megszólítani. Fel kell kelteni a Z generációs ápolók motivációit, és például azok a technológiák, mint amilyen a hiperrealisztikus csecsemőszimulátor is, egészen más lehetőségeket nyitnak meg számukra, és ez reményeink szerint vonzó a fiatalok számára” – összegzett Bese Nóra.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.